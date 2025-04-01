Налоговые декларации в Дії не работают: почему функция недоступна и когда ее вернут

На портале государственных услуг и в приложении Дія временно недоступна функция подачи налоговых деклараций. Приостановка работы связана с обновлением форм отчетности для физлиц-предпринимателей (ФЛП, "ФОПов"). Точные сроки восстановления системы пока не известны, однако сообщается, техработы продлятся несколько дней.

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Об этом сообщили в пресс-службе Дії 1 апреля. "Представление деклараций на портале и в приложении Действия временно недоступно. С 1 апреля обновилась налоговая декларация для ФЛП. Поэтому усовершенствуем услугу, чтобы предприниматели подавали актуальные формы деклараций", – говорится в сообщении.

Когда именно можно будет снова подать налоговую отчетность, не сообщается. В Дії уверяют, что "работают в турбо-режиме". "Работы будут продолжаться несколько дней, так что скоро вернемся", – отметили в Дії.

С 1 апреля изменились налоговые правила для "ФОПов"

Физлицам-предпринимателям в Украине придется впервые подавать обновленную форму налоговой декларации – с расчетом уплаты военного сбора. Новые правила отчетности для ФЛП действуют с 1 апреля.

Так, приказ Минфина с утвержденными новыми формами деклараций для всех групп "единщиков" вступил в силу 20 февраля. Предельный срок представления отчетности – 40 дней после последнего дня отчетного квартала, говорится в обновленном налоговом разъяснении.

Таким образом, декларации за первый квартал 2025 года по новым формам должны быть поданы до 10 мая включительно, но поскольку это суббота согласно Налоговому кодексу срок подачи переносится на ближайший операционный день после выходного. То есть декларации следует подать до 12 мая (понедельник).

Кроме того, до 20 числа уплатить единый налог и военный сбор (составляет 1% от дохода). Также независимо от группы не позднее 21 апреля предприниматели должны уплатить ЕСВ (минимум 5280 грн за квартал).

Как уже сообщал OBOZ.UA, ране в Минфине опровергли информацию о вероятном очередном повышении налогов для "ФОПов". Любые изменения в упрощенной системе налогообложения планируется рассматривать только после "прохождения широкого обсуждения", заверили в ведомстве.

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