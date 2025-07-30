За старые 5 копеек заплатят 10 тысяч: как распознать ценную монету

Среди коллекционеров большой интерес вызывают определенные выпуски украинских монет номиналом в 5 копеек, относящиеся к ранним годам независимости. Особую ценность представляют экземпляры 1992 года с уникальной разновидностью 1.1ААк, который может достигать оценки от 4 000 до 10 000 гривен.

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Как объяснили специалисты ресурса "Монеты-ягодки", отличить от других монет их можно по ряду признаков. В частности:

среднему зубу тризуба – с утолщением в верхней части;

единицей в дате – она с хвостиком;

грозди №2 – в форме прямоугольного треугольника.

гурте с крупной насечкой.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на гурте. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы. Если на гурте мелкая насечка - то разновидность 1.1ААм, такая монета встречается очень часто, поэтому ничего не стоит", – рассказали специалисты.

Что НБУ сделает с монетами 1 и 2 грн

В то же время, дизайн монет в 1 и 2 грн в ближайшее время менять не будут. Причем даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Однако полностью от этой идеи в НБУ также не отказались – ожидается, что в будущем к этому вопросу там все же вернутся.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью. ... Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Он отметил: обсуждать изменение дизайна монет 1 и 2 грн могут начать после стабилизации ситуации в стране. Соответственно, через определенное время украинцы, скорее всего, увидят новый дизайн:

Либо одной из монет в 1 и 2 грн.

Либо же сразу обеих.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Национальном банке рассматривают возможность прекратить выпускать монеты 10 копеек. Ожидается, что этот процесс стартует в октябре. В настоящее время в обращении находится 4,1 млрд монет 10 копеек.

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