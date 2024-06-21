За отсутствие важного документа украинцам придется заплатить 17 тыс. грн: как восстановить

С 18 мая мужчины в Украине обязаны носить с собой военный билет или временное удостоверение военнообязанного, в противном случае им грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен. При потере военного билета штраф составляет от 510 до 1700 гривен в зависимости от количества нарушений.

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OBOZ.UA разобрался, какие штрафы предусмотрены за потерю военного билета. А также можно ли его восстановить и как.

Согласно части 6 статьи 22 Закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию работников ТЦК, полиции или пограничной службы. Отсутствие документа является нарушением и может привести к административному наказанию.

Ответственность за отсутствие военного билета

Адвокат Роман Симутин пояснил, что отсутствие военно-учетного документа может повлечь за собой наложение штрафа в соответствии с частью 2 статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Штраф за это нарушение может составлять от 17000 до 25500 гривен.

Если полицейский обнаружит, что гражданину ранее вручалась повестка, но тот не явился в ТЦК или обнаружит иное нарушение правил военного учета, он имеет право задержать это лицо и доставить в ТЦК. Там глава ТЦК вынесет постановление о привлечении к административной ответственности по статье 210 или 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Владелец военного билета обязан хранить документ надлежащим образом. В случае его утраты или повреждения в условиях военного положения предусмотрено наложение штрафа по статье 211 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Штраф за первую потерю составляет от 30 до 50 тысяч рублей (от 510 до 850 гривен), за повторное нарушение – от 50 до 100 тысяч рублей (от 850 до 1700 гривен).

Военный билет может быть повторно выдан при потере, краже, повреждении, уничтожении в результате стихийного бедствия, непригодности для дальнейшего использования или изменения личных данных. Для возобновления военного билета необходимо обратиться к своему командиру или руководителю ТЦК и СП.

Роман Симутин советует мужчинам всегда иметь при себе военно-учетный документ, поскольку его отсутствие может привести к значительным штрафам или другим проблемам с правоохранительными органами. Сохранение и своевременное обновление военного билета поможет избежать неприятных ситуаций.

Как сообщал OBOZ.UA, водителей в Украине будут штрафовать на 17 000 грн за невыполнение законных требований сотрудников Военной полиции, которая будет создана для обеспечения правопорядка и дисциплины в ВСУ и других военных формированиях. Законопроект также предусматривает новые санкции за непредоставление информации или невыполнение требований и влечет арест сроком до 10 суток.

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