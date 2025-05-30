Выпускники вузов в Украине получат 200 тыс. грн: кому дадут деньги

Выпускники медицинских вузов в Украине смогут получить выплату в 200 тысяч грн. Средства они получат единовременно и только при условии трудоустройства в медицинские учреждения сельской местности или на территории активных боевых действий.

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Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Соответствующее решение правительство приняло 30 мая.

"Одобряем постановление о введении единовременной выплаты в 200 тыс. грн для выпускников медицинских вузов, которые устраиваются на работу в медучреждения сельской местности или на территории активных боевых действий. Это действенная поддержка молодых специалистов и средство преодоления кадрового дефицита медиков на местах", – заявил Шмыгаль.

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