"Изменения будут": Зеленский обсудил со Шмыгалем трансформацию правительства

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем стратегические шаги для трансформации исполнительной власти. Он пообещал, что изменения будут в сфере обороны и во всех проектах ради государства и общества.

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Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении 13 июля. Зеленский также отметил необходимость проведения аудита каждого соглашения с международными партнерами.

"Сегодня обсудили с Денисом наши шаги – стратегические шаги – для трансформации исполнительной власти. Изменения будут. В частности, в сфере обороны, во всех проектах ради нашей устойчивости – государства и общества. Нужен аудит каждой договоренности с нашими партнерами – что реально выполняется", – заявил президент.

Он также рассказал о необходимости сокращения некритических государственных расходов, а также максимально, за счет дерегуляции, направить общественные силы ради экономического развития.

"Главное – больше нашего украинского производства, в частности производства оружия, больше нашей украинской силы, больше наших собственных возможностей. И новые кадровые решения в ключевых посольствах", – объяснил Зеленский, отметив, что следующая неделя должна работать на позитивные изменения в интересах Украины.

Президент и глава правительства также обсудили новые социальные решения – выплаты в поддержку украинских мам (выплаты после рождения ребенка, поддержка также в первые годы после рождения), которые будут представлены 14 июля. Кроме этого, соответствующие средства выделятся на "Пакет школьника" и для бесплатного питания в школах с 1 по 4 классы, а в прифронтовых районах – с 1 по последний классы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский провел рабочее совещание с министром обороны Рустемом Умеровым. По словам главы государства, были приняты важные решения по производству дронов и реорганизации в оборонном секторе.

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