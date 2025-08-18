В Украине по-новому будут "раздавать" 4500 грн: для кого изменились условия

Правительство пересмотрело условия предоставления базовой социальной помощи малообеспеченным украинцам. Теперь дети в многодетных семьях смогут не получить выплату, а помощь на семью сможет быть распределена между ее совершеннолетними членами.

Соответствующие изменения прописаны в постановлении №986, которое Кабмин принял 13 августа.

Что изменилось?

Теперь помощь смогут выплачивать не только представителю семьи заявителей, но ее сможет получать равными частями каждый совершеннолетний член семьи. Однако для этого нужно совместное согласие всех таких лиц, а заявка должна быть подана не через Дію.

Кроме того, правительство постановило, что теперь дети в многодетных семьях могут не получить выплату. Деньги на них в рамках программы будут выделять только "при технической возможности".

Детали программы

Объем базовой социальной помощи составляет 4500 грн за семью. Это экспериментальный проект по предоставлению нового вида социальной помощи для семей с низкими доходами, который запустили 1 июля. Она предназначена для участников некоторых других государственных программ поддержки населения:

государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

помощи на детей одиноких матерей;

помощи на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.

Впрочем, с 1 октября программу планируют расширить. После этой даты выплату смогут получать и другие лица или семьи, которые нуждаются в государственной поддержке и соответствуют определенным критериям.

В Дії уже запустили бета-тестирование базовой социальной помощи. Кандидат на тестирование должен иметь доход менее 4500 грн на одного члена семьи. Кроме того, важно иметь паспорт в Дії и официальную электронную почту, которую подтвердят Google или Apple.

Также OBOZ.UA сообщал, что в 2025 году украинцы из льготных категорий получат ко Дню Независимости разовую помощь от 450 до 3100 гривен в зависимости от статуса. Это автоматические или заявительные выплаты, призванные поддержать ветеранов, семьи погибших и лиц, пострадавших от войн и репрессий.

