Великобритания закрыла программу легального пребывания украинцев в стране

Великобритания закрыла одну из двух программ легального пребывания украинцев на своей территории Ukraine Family Scheme. В рамках этой программы украинцы могли получить визу, если у них есть родственники в Великобритании.

Об этом говорится в заявлении правительства. Да, продолжает действовать программа "Дома для Украины". Если вы хотите, чтобы семья из Великобритании спонсировала вас в течение 6 месяцев, вы можете подать заявку по спонсорской схеме Homes for Ukraine, если у вас есть утвержденный спонсор.

"Если вы получили разрешение на пребывание в Великобритании по одной из украинских программ, вы можете подать заявление на получение разрешения на пребывание в Великобритании еще на 18 месяцев по новой схеме продления разрешения на пребывание в Украине. Вы можете подать заявление за 3 месяца до истечение срока действия существующей визы", – идет в заявлении.

Семейная программа для украинцев закрылась в 15.00 19 февраля 2024 года. Она разрешала гражданам Украины, имеющим на это право, присоединиться к членам семьи или продлить свое пребывание в Великобритании.

Как сообщал OBOZ.UA, правила для украинцев в Чехии скоро изменятся. Временную защиту планируют продлить до конца марта 2025 года, но для беженцев будет ограничен срок предоставления бесплатного жилья. Также разрешат депортацию лиц со статусом временной защиты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!