Украинцам уже выплатили более 6 млрд "тысячи Зеленского": на что граждане тратят средства

По программе "тысяча Зеленского" украинцам уже выплатили более 6,3 миллиарда гривен. Из полученных средств 860 миллионов гривен граждане потратили на коммунальные услуги, 239 миллионов гривен – на интернет и телекоммуникации, а 55 миллионов гривен – на благотворительность и поддержку ВСУ.

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Об этом заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун сообщила в эфире одного из телеканалов. От старта программы 1 декабря 2024 заявки на выплату 1 000 гривен подали более 9,2 миллиона граждан, из которых 2 миллиона - дети.

Как подать заявку на получение выплаты

через мобильное приложение Дія: это основной и удобный канал, через который подано 7,3 миллиона заявок. Денежные средства начисляются в течение 10 дней с момента подачи;

это основной и удобный канал, через который подано 7,3 миллиона заявок. Денежные средства начисляются в течение 10 дней с момента подачи; через банки-партнеры: этот канал доступен для граждан в возрасте от 65 лет или тех, кто по религиозным убеждениям не имеет индивидуального налогового номера (ИНН). В партнеры входят 8 банков, в частности SenseBank, PrivatBank, LobosBank и другие;

этот канал доступен для граждан в возрасте от 65 лет или тех, кто по религиозным убеждениям не имеет индивидуального налогового номера (ИНН). В партнеры входят 8 банков, в частности SenseBank, PrivatBank, LobosBank и другие; через "Укрпочту": в этом случае заявка не требуется – средства начисляются автоматически. Укрпочта обеспечивает выплаты для 1,9 миллионов граждан, что составляет значительную часть получателей.

Выплаты начались с 4 декабря и продлятся до конца месяца, включая всех заявителей. По состоянию на 15 декабря 2024 года программа уже выплатила:

4,4 миллиарда гривен на банковские карты заявителей через Дію;

на банковские карты заявителей через Дію; 1,9 миллиарда гривен через "Укрпочту".

Государство контролирует использование денег, обеспечивая их целевую направленность. Самые популярные категории расходов:

коммунальные услуги: почти 860 миллионов гривен направлено на оплату счетов за электроэнергию, воду, отопление;

почти 860 миллионов гривен направлено на оплату счетов за электроэнергию, воду, отопление; Интернет и телекоммуникации: 239 миллионов гривен потрачено на услуги связи;

239 миллионов гривен потрачено на услуги связи; благотворительность и поддержка ВСУ: 55 миллионов гривен переведены на благотворительные цели.

Для предотвращения нецелевого использования средств программа интегрировала аналитические механизмы. В частности, в начале запуска обнаружили, что некоторые мобильные операторы предлагали услуги обналичивания денег. Эта лазейка была оперативно закрыта, чтобы программа отвечала своей цели – поддерживать население и стимулировать украинскую экономику.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Зимнюю еподдержку" в 1000 грн можно потратить на рестораны, фотосессии, аренду яхты, гостиницу и даже автомойку. И все это происходит на средства налогоплательщиков.

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