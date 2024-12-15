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Украинцам уже выплатили более 6 млрд "тысячи Зеленского": на что граждане тратят средства

Дарина Герцева
Личные финансы
2 минуты
2,2 т.
На что украинцы тратят 'тысячу Зеленского'

По программе "тысяча Зеленского" украинцам уже выплатили более 6,3 миллиарда гривен. Из полученных средств 860 миллионов гривен граждане потратили на коммунальные услуги, 239 миллионов гривен – на интернет и телекоммуникации, а 55 миллионов гривен – на благотворительность и поддержку ВСУ.

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Об этом заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун сообщила в эфире одного из телеканалов. От старта программы 1 декабря 2024 заявки на выплату 1 000 гривен подали более 9,2 миллиона граждан, из которых 2 миллиона - дети.

Как подать заявку на получение выплаты

  • через мобильное приложение Дія: это основной и удобный канал, через который подано 7,3 миллиона заявок. Денежные средства начисляются в течение 10 дней с момента подачи;
  • через банки-партнеры: этот канал доступен для граждан в возрасте от 65 лет или тех, кто по религиозным убеждениям не имеет индивидуального налогового номера (ИНН). В партнеры входят 8 банков, в частности SenseBank, PrivatBank, LobosBank и другие;
  • через "Укрпочту": в этом случае заявка не требуется – средства начисляются автоматически. Укрпочта обеспечивает выплаты для 1,9 миллионов граждан, что составляет значительную часть получателей.

Выплаты начались с 4 декабря и продлятся до конца месяца, включая всех заявителей. По состоянию на 15 декабря 2024 года программа уже выплатила:

  • 4,4 миллиарда гривен на банковские карты заявителей через Дію;
  • 1,9 миллиарда гривен через "Укрпочту".

Государство контролирует использование денег, обеспечивая их целевую направленность. Самые популярные категории расходов:

  • коммунальные услуги: почти 860 миллионов гривен направлено на оплату счетов за электроэнергию, воду, отопление;
  • Интернет и телекоммуникации: 239 миллионов гривен потрачено на услуги связи;
  • благотворительность и поддержка ВСУ: 55 миллионов гривен переведены на благотворительные цели.

Для предотвращения нецелевого использования средств программа интегрировала аналитические механизмы. В частности, в начале запуска обнаружили, что некоторые мобильные операторы предлагали услуги обналичивания денег. Эта лазейка была оперативно закрыта, чтобы программа отвечала своей цели – поддерживать население и стимулировать украинскую экономику.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Зимнюю еподдержку" в 1000 грн можно потратить на рестораны, фотосессии, аренду яхты, гостиницу и даже автомойку. И все это происходит на средства налогоплательщиков.

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