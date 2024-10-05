"Налог на пенсии" в Украине: действительно ли украинцам придется платить 15%

В Украине ряд СМИ со ссылкой на публикацию одного из региональных отделений Государственной налоговой службы сообщил о введении налога на пенсии в размере 15%. На самом же деле это публикация 2015 года, а все налоги на пенсии отменены еще четыре года назад.

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Так, в Украине до 2016-го действовало несколько ставок налога на доходы физлиц (НДФЛ). Однако с 2016 года действует единая ставка в 18%. Ряд СМИ, сообщивший о налоге на пенсии, также не обратил внимание на то, что ссылается на данные старой публикации с прогрессивной ставкой и размером НДФЛ в 15%.

На самом же деле в Украине нет никаких налогов на пенсии. Также их не планируют вводить. Налоговые изменения касаются военного сбора, который пенсионеры не платили и не будут платить.

Следует добавить, что на сайте Государственной налоговой службы не указана дата публикации. Некоторые СМИ могли ошибочно воспринять публикацию, которой уже около 9 лет, за новую. Однако в самой публикации указаны расчеты еще за 2015 год, актуальные на момент публикации.

Как сообщал OBOZ.UA, за подозрительные операции блокируют карточки физических лиц. Например, финансовые учреждения замораживают счета после подозрительных переводов, если клиент не мог документально подтвердить происхождение средств. В то же время, все чаще штрафуют и банки: из-за того, что они не слишком тщательно проверяли своих клиентов и пропустили нарушения.

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