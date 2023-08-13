В Украине появилась новая выплата: сколько можно получить и кто может рассчитывать

Пострадавшие от от подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС украинцы могут получит от государства помощь в 5 000 грн. При этом срок подачи соответствующего заявления был увеличен на 2 месяца – теперь это можно сделать не до 31 августа, а до 31 октября включительно.

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Об этом сообщили в правительстве. Там отметили, что средства предназначены для жителей 2-х областей:

Херсонской;

Николаевской.

Как получить деньги



Выплату можно получить в один из двух способов:

на банковские счета;

наличными деньгами через "Укрпочту".

Какие нужны документы

Заявление на помощь следует подавать в органы соцзащиты, рассказали ранее в Минсоцполитики. К нему нужно приложить документы:

удостоверяющие личность, или єДокумент,

подтверждающие регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ранее известный как ИНН);

для детей – свидетельство о рождении или е-свидетельство о рождении. Информация о несовершеннолетнем ребенке включается в заявление одного из родителей.

При этом там подчеркнули: в случае утраты документов можно предъявить их скан- или фотокопии. Также в таком случае можно использовать сведения из:

Единого государственного демографического реестра;

других государственных информационных ресурсов.

Кто может претендовать на выплату

Пострадавшими признаются те, кто на момент возникновения чрезвычайной ситуации:

проживали/были зарегистрированы/задекларированы в населенных пунктах, расположенных в районах подтоплений Николаевской и Херсонской областей;

после 6 июня выехали из подтопленных районов временно оккупированного Левобережья на подконтрольную Украине территорию.

При этом,как рассказали ранее в Минсоцполитики, выплату будут предоставлять независимо от того, получал ли претендент ранее помощь как внутренне перемещенное лицо (ВПЛ).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, утратившие в результате подрыва ГЭС урожай, получат дополнительные выплаты. Их размер может составить около 100 000 грн.

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