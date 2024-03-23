В Украине кардинально повысят цены на сигареты: сколько будет стоить пачка

В Украине Кабинет министров разработал законопроект о привязке акцизов на сигареты к евро. Это приведет к значительному подорожанию табачных изделий. За несколько лет средняя стоимость пачки среднего класса увеличится с 84,9 до 126,5 грн.

OBOZ.UA изучил прогнозы по возможному курсу валют в Украине от МВФ и Нацбанка. Если соотношение между долларом и евро не изменится, в то же время другие составляющие стоимости сигарет будут постоянными, то пачка сигарет с фильтром, имеющих среднюю ценовую категорию и среднее качество сырья, согласно расчетам редакции будет стоить:

2024 год – 84.9 грн за пачку;

2025 год – 101.8 грн за пачку;

2026 год – 114.9 грн за пачку;

2027 год – 126.5 грн за пачку.

Рост цены будет способствовать увеличению налоговых поступлений. К примеру, в прошлом году, когда объемы продаж сигарет стабилизировались, а акциз вырос на 20%, налоговые поступления выросли на 36%, до 80,3 млрд грн.

Уменьшить количество курильщиков – одна из целей правительства. По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, курение является причиной 130 тысяч преждевременных смертей украинцев ежегодно от таких заболеваний, как инфаркт, инсульт, онкология и т.д. Реализация законопроекта будет способствовать уменьшению потребления сигарет и, как следствие, заболеваемости сердечно-сосудистыми болезнями и увеличению продолжительности жизни украинца, считают в Минфине.

Представитель одной из табачных компаний в комментарии OBOZ.UA отметил еще одну проблему: после увеличения цен более привлекательным становится теневой рынок. Вместе с легальными производителями работают компании, которые почти беспрепятственно могут продавать сигареты и вообще не платить акциз.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине установили нормы продажи сигарет и алкоголя в одни руки. Это касается только одного вида магазинов.

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