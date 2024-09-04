В Украине изменят правила переводов: как ограничат все карты

В Украине с октября изменят правила переводов с карты на карту. За месяц нельзя будет перевести сумму, которая превышает суммарно 150 тыс. грн.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. "По данным НБУ, 98% банковских клиентов осуществляют ежемесячно переводы, не превышающие указанную сумму (150 тыс. грн. – Ред.), следовательно, установленные ограничения ни в коем случае не повлияют на их финансовую активность", – отмечают в НБУ. Были определенные опасения, что ограничения помешают донатить, но лимит не будет применяться для счетов волонтеров.

А вот те, кому лимит действительно должен создать проблемы, – это "дроперы". Некоторые украинцы продают свои карточные счета для того, чтобы их использовали для отмывания крупных сумм. Через счета одного дропера могут проходить за год миллионы гривен. Банки должны останавливать подозрительные операции, но далеко не всегда с этим справляются.

"На ВСК (временная следственная комиссия. – Ред.) заслушали Киберполицию по "дропам". Как это используется в различных видах преступлений. Три направления применения: онлайн-казино, продажа сигарет, наркотиков и оружия (в даркнете), мошенничество. Теряем (по данным Киберполиции) не менее 1 млрд налогов", – отметил председатель парламентской ВСК Ярослав Железняк.

Дроп-схемы используют:

теневые (или нелегальные) рынки: от продажи контрафакта до наркотиков и оружия;

мошенники: они собирают на дроп-счета средства своих жертв;

те, кто пытается уйти от налогообложения: например, некоторые игроки азартного рынка.

Дроп-схемы используют почти во всех странах мира, однако в Украине за последние годы они приобрели значительные масштабы. Изменения, озвученные Нацбанком, поддержал и Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, и большая часть экспертной среды, и правоохранители.

Вопрос только в том, достаточно ли этих изменений. Заместитель директора Ассоциации межбанковской платежной системы ЕМА Олеся Данильченко уверена: установления лимита недостаточно. Это действительно усложнит схему, однако не исключит ее. В НБУ анонсируют еще некоторые изменения (подробнее о них читайте дальше).

Следовательно, для 98% украинцев с октября, когда правила переводов с карты на карту усилят, ничего не изменится. А остальные 2% упустят возможность ежемесячно переводить более 150 тыс. грн. При этом лимит не применяется при переводе средств между собственными счетами клиента и к переводам юридических лиц. Операции по реквизитам IBAN не ограничиваются.

Как ранее писал OBOZ.UA, клиент ПриватБанка пожаловался, что после пополнения счета на Binance у него заблокировали все счета. Он сделал три перевода с карты на карточку (р2р), после чего банк решил завершить с ним отношения.

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