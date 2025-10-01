В Украине изменили условия выплаты 5000 грн школьникам: все, что нужно знать

В Украине изменились условия программы финансовой помощи родителям первоклашек "Пакет школьника". С 1 октября они могут тратить средства, которые государство выделило на подготовку их детей к школе, на закупку книг.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики. Это означает, что единовременное пособие в размере 5 тыс. гривен уже можно тратить в торговых точках, POS-терминалы которых имеют такие MCC-коды:

5641 – детская одежда;

5651 – одежда для всей семьи;

5661 – магазины обуви;

5943 – канцелярские товары;

5942 – книжные магазины;

5192 – книги, периодические издания и газеты.

С перечнем торговых точек, где можно потратить деньги по программе, можно ознакомиться в дашборде на сайте Минсоцполитики.

Ключевые детали программы "Пакет школьника"

Программа предусматривает выплату 5000 грн на одного первоклассника.

Тратить деньги из "Пакета школьника" можно не на все – покупать за счет выплаты разрешается только школьные принадлежности, зимнюю и весеннюю одежду, спортивные кроссовки и другую обувь (планируют добавить книги , но пока это не работает).

– покупать за счет выплаты разрешается только школьные принадлежности, зимнюю и весеннюю одежду, спортивные кроссовки и другую обувь , но пока это не работает). Покупки возможны как в оффлайн, так и онлайн-магазинах, но только безналично . Платежный терминал должен иметь один из следующих MCC-кодов: 5641 (детская одежда), 5651 (одежда для всей семьи), 5661 (обувь), 5943 (канцелярские товары).

. Платежный терминал должен иметь один из следующих MCC-кодов: 5641 (детская одежда), 5651 (одежда для всей семьи), 5661 (обувь), 5943 (канцелярские товары). Для использования средств установлен дедлайн – деньги обязательно нужно потратить в течение полугода с момента их начисления.

– деньги обязательно нужно потратить в течение полугода с момента их начисления. Те, кто еще не подался на выплату, могут это сделать до 15 ноября включительно.

могут это сделать до 15 ноября включительно. Средства начисляют в течение 14 дней после одобрения заявки.

Как получить 5000 грн на ребенка

Оформить заявку можно онлайн в Дії и офлайн – обратившись в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Инструкция для Дії

Обновить приложение Дія и авторизоваться (нужно иметь в Дії ID-карту или загранпаспорт и верифицированный налоговый номер).

Перейти в раздел "Помощь от государства".

Выбрать услугу "Пакет школьника" и ребенка, на которого оформляется заявление.

Выбрать Дія.Карту

Заверить заявление Дія.Підпис и отправить.

Как уже сообщал OBOZ.UA, у некоторых украинцев оформление выплаты в Дії может быть недоступным – им советуют проверить данные в школе и АИКОМ 2 и внести их правильно. Сделать это нужно до 15 ноября 2025 года, а средства можно потратить в течение 180 дней на школьные принадлежности, одежду и обувь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!