В Украине изменили условия выплаты 5000 грн школьникам: все, что нужно знать
В Украине изменились условия программы финансовой помощи родителям первоклашек "Пакет школьника". С 1 октября они могут тратить средства, которые государство выделило на подготовку их детей к школе, на закупку книг.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики. Это означает, что единовременное пособие в размере 5 тыс. гривен уже можно тратить в торговых точках, POS-терминалы которых имеют такие MCC-коды:
- 5641 – детская одежда;
- 5651 – одежда для всей семьи;
- 5661 – магазины обуви;
- 5943 – канцелярские товары;
- 5942 – книжные магазины;
- 5192 – книги, периодические издания и газеты.
С перечнем торговых точек, где можно потратить деньги по программе, можно ознакомиться в дашборде на сайте Минсоцполитики.
Ключевые детали программы "Пакет школьника"
- Программа предусматривает выплату 5000 грн на одного первоклассника.
- Тратить деньги из "Пакета школьника" можно не на все – покупать за счет выплаты разрешается только школьные принадлежности, зимнюю и весеннюю одежду, спортивные кроссовки и другую обувь (планируют добавить книги, но пока это не работает).
- Покупки возможны как в оффлайн, так и онлайн-магазинах, но только безналично. Платежный терминал должен иметь один из следующих MCC-кодов: 5641 (детская одежда), 5651 (одежда для всей семьи), 5661 (обувь), 5943 (канцелярские товары).
- Для использования средств установлен дедлайн – деньги обязательно нужно потратить в течение полугода с момента их начисления.
- Те, кто еще не подался на выплату, могут это сделать до 15 ноября включительно.
- Средства начисляют в течение 14 дней после одобрения заявки.
Как получить 5000 грн на ребенка
Оформить заявку можно онлайн в Дії и офлайн – обратившись в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины.
Инструкция для Дії
- Обновить приложение Дія и авторизоваться (нужно иметь в Дії ID-карту или загранпаспорт и верифицированный налоговый номер).
- Перейти в раздел "Помощь от государства".
- Выбрать услугу "Пакет школьника" и ребенка, на которого оформляется заявление.
- Выбрать Дія.Карту
- Заверить заявление Дія.Підпис и отправить.
Как уже сообщал OBOZ.UA, у некоторых украинцев оформление выплаты в Дії может быть недоступным – им советуют проверить данные в школе и АИКОМ 2 и внести их правильно. Сделать это нужно до 15 ноября 2025 года, а средства можно потратить в течение 180 дней на школьные принадлежности, одежду и обувь.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!