Выплата "Пакет школьника" недоступна в Дії: какие причины и что нужно сделать

Украинцы уже могут подать заявление на "Пакет школьника" (5 тыс. грн на принадлежности к школе), а если услуга недоступна в Дії, следует проверить данные в школе и АИКОМ 2 и внести их правильно. Сделать это нужно до 15 ноября 2025 года, а средства можно потратить в течение 180 дней на школьные принадлежности, одежду и обувь.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. Программа стартовала с выплат более 430 млн гривен, и первые 86 тысяч семей уже получили помощь для подготовки детей к школе.

Всего в рамках инициативы государство направит 1,2 млрд гривен, помощь рассчитана на каждого первоклассника. По состоянию на сейчас почти 110 тысяч семей подали заявления, из которых 102 тыс. уже верифицировано.

Финансовую поддержку в 5 000 гривен может получить каждая семья, у которой ребенок в этом году идет в первый класс украинской школы. Заявку может подать один из родителей или законный представитель ребенка.

Ограничений по форме обучения или типу заведения нет, помощь можно получить для детей, которые будут учиться онлайн, в государственных и частных школах. Семьи за рубежом получат выплату после возвращения в Украину, а те, кто находится на временно оккупированных территориях, – после возвращения на подконтрольную Украине территорию.

Как подать заявление

Подать заявку можно онлайн через приложение Дія или офлайн в сервисном центре Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Большинство украинцев выбирают онлайн-оформление: по состоянию на сейчас через Дію подано 105 тысяч заявлений. Для этого необходимо:

иметь ID-карту или загранпаспорт;

иметь верифицированный налоговый номер (РНУКН);

подписать заявление Дія.Подписью, подтверждающей один из биометрических документов.

При подаче письменного заявления в сервисный центр ПФУ нужны: паспорт, налоговый номер и документы, подтверждающие полномочия законного представителя (при необходимости). Иногда при попытке подать заявку в Дію может появиться сообщение, что услуга недоступна, это случается из-за некорректных или отсутствующих данных в системе.

Данные о зачислении ребенка вносятся в АИКОМ 2, единую электронную систему управления образованием. Если информация о вас и ребенке отсутствует или указана неправильно, необходимо:

обратиться в школу, чтобы внесли правильные ФИО и РНУКН родителей;

подождать 2 календарных дня после обновления данных и повторить попытку подачи заявления.

Стоит помнить, что бумажная справка о зачислении не является альтернативой для подачи заявления. После подачи и верификации заявления выплата поступит на Дія.Карту или на банковскую карту, оформленную через сервисный центр ПФУ, в течение 14 дней. Помощь можно оформить даже после начала учебного года до 15 ноября 2025 года. Средства можно использовать на:

школьные принадлежности;

детскую одежду;

детскую обувь.

Оплата возможна только по безналу как в офлайн-, так и в онлайн-магазинах. Для магазина важно проверить, поддерживается ли программа "Пакет школьника". Родители могут приобретать товары посредством смешанной оплаты через Дія.Карту, доплачивая собственные средства, если нужно. Программа открыта для всех магазинов, продающих:

детскую одежду;

одежду для всей семьи;

обувь;

канцелярские товары.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине программа єЯсла позволит родителям детей в возрасте от одного до трех лет получать компенсацию на оплату няни, ассистента или дошкольного учреждения на уровне минимальной или двойной минимальной зарплаты. Это средства с целевым назначением, которые можно будет использовать только для оплаты услуг по уходу за детьми.

