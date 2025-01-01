В Украине изменили требования для выхода на пенсию: сколько придется иметь стажа с 1 января

В Украине с 1 января 2025-готребования для выхода на пенсию в 60 и 63 года ужесточились. Если до нового года, чтобы выйти на пенсию в срок (в 60 лет) нужно было иметь не менее 31 года стажа, то по новым правилам требование о стаже увеличивается до 32 лет. Также с 21 до 22 лет возросло требование и для ухода на пенсию в 63 года (действует для тех, кто не выполнил требование для ухода на пенсию вовремя).

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Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В 2026-м минимум возрастет до 33 лет и будет повышаться к 2028-му, пока не достигнет 35 лет.

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для ухода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для ухода на пенсию в 65 лет 2024 31 год 21 год 15 лет 2025 32 года 22 года 15 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

Свой стаж (правда, только после 2004 года) можно посмотреть на портале ПФУ. Здесь можно пройти верификацию через действие или свой банк и в личном кабинете проверить и ориентировочную дату выхода на пенсию, и ориентировочный размер пенсии, и свой стаж. Если есть стаж до 2004 года, его следует считать, например, по данным трудовой книжки.

Пенсионный возраст в Украине не будут повышать. В любом случае пока таких планов нет. OBOZ.UA изучил опубликованный проект пенсионной реформы. Ее нормы наоборот – упрощают вход в пенсионную систему. Также об отсутствии норм по повышению пенсионного возраста неоднократно заявляла и министерша соцполитики Оксана Жолнович, и ее первая заместительница Дарья Марчак.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине появился проект пенсионной реформы, разработанный Минсоцом, согласно которому будет введен новый принцип ежегодной индексации пенсий. Документ был опубликован на страницах Федерации профсоюзов. Индексацию, как и сейчас, будут проводить раз в году в марте. Однако вместо того, чтобы перечислять пенсии, увеличивая заложенный показатель зарплаты на 50% инфляции и 50% темпов роста зарплат, пенсию будут пересчитывать по новой формуле.

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