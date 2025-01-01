В Украине изменили требования для выхода на пенсию: сколько придется иметь стажа с 1 января
В Украине с 1 января 2025-готребования для выхода на пенсию в 60 и 63 года ужесточились. Если до нового года, чтобы выйти на пенсию в срок (в 60 лет) нужно было иметь не менее 31 года стажа, то по новым правилам требование о стаже увеличивается до 32 лет. Также с 21 до 22 лет возросло требование и для ухода на пенсию в 63 года (действует для тех, кто не выполнил требование для ухода на пенсию вовремя).
Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В 2026-м минимум возрастет до 33 лет и будет повышаться к 2028-му, пока не достигнет 35 лет.
Свой стаж (правда, только после 2004 года) можно посмотреть на портале ПФУ. Здесь можно пройти верификацию через действие или свой банк и в личном кабинете проверить и ориентировочную дату выхода на пенсию, и ориентировочный размер пенсии, и свой стаж. Если есть стаж до 2004 года, его следует считать, например, по данным трудовой книжки.
Пенсионный возраст в Украине не будут повышать. В любом случае пока таких планов нет. OBOZ.UA изучил опубликованный проект пенсионной реформы. Ее нормы наоборот – упрощают вход в пенсионную систему. Также об отсутствии норм по повышению пенсионного возраста неоднократно заявляла и министерша соцполитики Оксана Жолнович, и ее первая заместительница Дарья Марчак.
Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине появился проект пенсионной реформы, разработанный Минсоцом, согласно которому будет введен новый принцип ежегодной индексации пенсий. Документ был опубликован на страницах Федерации профсоюзов. Индексацию, как и сейчас, будут проводить раз в году в марте. Однако вместо того, чтобы перечислять пенсии, увеличивая заложенный показатель зарплаты на 50% инфляции и 50% темпов роста зарплат, пенсию будут пересчитывать по новой формуле.
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