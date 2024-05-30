В Украине изменили правила для ВПЛ: что важно знать переселенцам

Правительство изменило правила размещения переселенцев в местах для временного проживания внутриперемещенных лиц (ВПЛ). Теперь позволили смогут селить в общежития, а также увеличили срок проживания без документов, удостоверяющих личность.

Как сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, это стало возможным после того, как Кабинет Министров принял изменения в свое постановление от 1 сентября 2023 года № 930 "Некоторые вопросы функционирования мест временного проживания внутри перемещенных лиц". Эти изменения предусматривают:

продлить до 1 января 2025 года срок для приведения помещений в соответствие с минимальными требованиями;

срок для приведения помещений в соответствие с минимальными требованиями; разрешили поселение ВПЛ без документов , удостоверяющих личность, на 60 дней, а не на 30, как раньше;

, удостоверяющих личность, на 60 дней, а не на 30, как раньше; разрешить обустройство нежилых помещений под места временного проживания ВПЛ (МТП), в том числе гостиниц и общежитий;

под места временного проживания ВПЛ (МТП), в том числе гостиниц и общежитий; МТП, отремонтированные на средства международных доноров, нельзя будет исключить из перечня МТП – это исключит возможность безосновательного выселения ВПЛ.

Новые правила оказания помощи ВПО

Вместе с тем из-за нехватки средств в госбюджете и необходимости идентификации лиц, фактически нуждающихся в этой помощи, в Украине изменили правила оказания помощи ВПЛ. Из-за этого их количество сократилось более чем в четыре раза – с 2,6 млн до 600 тыс. человек. Теперь помощь будут автоматически назначаться на полгода и только для трех категорий переселенцев:

пенсионерам у которых по состоянию на 01.01.2024 размер пенсии не превышает 9 444 грн;

людям с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольным детям;

детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, в возрасте до 23 лет и приемным родителям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в выплатах пособия внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) могут отказать в случае, если община исключена из списка боевых действий или временно оккупированных территорий или если переселенцы отсутствуют по месту учета или уехали за границу на постоянное проживание. В таком случае нужно обратиться в органы социальной защиты населения, ЦНАП, исполнительные органы или воспользоваться порталом Действие.

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