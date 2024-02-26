В Украине часть ВПЛ должна пройти идентификацию: в Минсоцполитики назвали сроки

В Украине до 31 марта все пенсионеры-переселенцы, ставшие ВПЛ до 24 февраля 2022 года, должны пройти идентификацию. Это поможет государству удостовериться, что выплату получает именно тот человек, которому она назначена.

Один из способов идентификации – с помощью видеосвязи. Заявку на прохождение подтверждения лица нужно подать до 15 марта, чтобы работники Пенсионного фонда Украины (ПФУ) успели ее обработать, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Как еще можно пройти идентификацию?

В любом отделении Ощадбанка или в сервисном центре ПФУ;

в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ (https://portal.pfu.gov.ua/);

в зарубежном дипломатическом учреждении Украины с последующей отправкой пакета документов по почте или онлайн.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине с января 2024 года части внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) перестали предоставлять выплаты от государства. Например, речь идет о гражданах, которые находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных и документально подтвержденных причин.

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