В стране ЕС продают дом беженцев из Украины: что с ними будет дальше

Власти люксембургского города Дифферданж планируют продать государству бывший отель, который служит для размещения беженцев из Украины. Это позволит открыть здесь постоянный пункт размещения, что даст больше стабильности более 150 местным жителям, большинство из которых – украинцы.

Об этом сообщает Luxemburg Times. Переговоры между местными властями и правительством продолжаются, но в городском совете этот план считают экономически целесообразным.

Когда-то отель, сейчас – дом для беженцев

Отель Gulliver Tower открылся в Дифферданже в 2019 году, но уже в следующем году он был закрыт. В условиях отсутствия других желающих муниципалитет купил дом за 12 млн евро и переименовал его в Karro. Теперь местные власти планируют продать бывший отель государству за ту же сумму.

"Целью остается продажа здания непосредственно государству, чтобы мы добавили в муниципальную казну более 12 миллионов евро", – сказал член городского совета (олдермен) Джерри Хартунг. Он отметил, что полученные средства могут быть использованы на строительство школ и другие городские проекты.

Изначально Karro планировали превратить в жилье для пожилых людей, студентов или бездомных. Но с началом полномасштабного вторжения России в Украину эти планы отложили.

Город предоставил дом для размещения беженцев из Украины, а покрытием их текущих расходов занимался Национальный офис приема (ONA). На пике здесь проживало 190 человек, но сейчас количество жителей сократилось до 153. Это преимущественно украинские семьи – им предоставляются 44 квартиры с 184 кроватями.

Почему решили продать дом

В апреле 2024 года государство заключило с местными властями трехлетнее соглашение об аренде здания за 25 тыс. евро в месяц. Остальные расходы покрывает ONA.

Джерри Хартунг уверен, что ONA будет нуждаться в этом здании в течение неопределенного периода, поэтому резоннее будет продать его. Чиновник назвал обязанностью городских властей обеспечить стабильность жителям бывшего отеля, многие из которых активно участвуют в повседневной жизни и проектах Дифферданжа, а их дети посещают местные школы.

Кроме того, чтобы сделать здание пригодным для пожилых людей (согласно первоначальному плану), понадобится потратить существенную сумму на его ремонт, поскольку в Люксембурге квартиры для пожилых людей прописаны более высокие стандарты. В то же время для нынешних жильцов условия проживания вполне подходят.

"Суть в том, что имеет больше смысла передать Karro государству по себестоимости и самостоятельно спланировать межпоколенческое жилое пространство на новом месте", – считает олдермен.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в сентябре более 79 тысяч украинцев получили статус временной защиты в Евросоюзе – это рекордный показатель за два года, что обусловлено изменениями в правилах выезда для молодежи. Всего 4,3 миллиона украинцев уже находятся под защитой ЕС, и этот статус продлен как минимум до марта 2027 года.

