В "самом дорогом" доме Киева продают 4-хкомнатную квартиру за миллионы долларов: как выглядит внутри
В Киеве продают 4-комнатную квартиру за 4,5 млн долларов. В ней выполнен дорогостоящий дизайнерский ремонт, а расположено жилье, как уверяет автор объявления, в самом дорогом доме столицы.
Объявление о продаже размещено на платформе olx. Согласно ему:
- общая площадь квартиры составляет 308 кв.м.;
- площадь кухни – 35 "квадратов".
Комнат в жилье – 4. Из них 3 спальни. Также в "состав" квартиры входят:
- прихожая;
- объединенная с кухней и столовой гостиная;
- мастер-спальня со своей ванной комнатой и гардеробом;
- постирочная, техническое помещение.
Квартира оборудована мебелью, а также бытовой техникой. В частности:
- посудомоечной машиной;
- сушильной машиной;
- холодильником;
- варочной панелью;
- микроволновой печью;
- духовым шкафом;
- плитой;
- стиральной машиной.
"Продажа 4-х комнатной квартиры в самом дорогом жилом комплексе Киева с видом на Днепр и Киево-Печерскую Лавру. 4 500000 $", – говорится в объявлении.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на вторичном рынке недвижимости Украины за год (с декабря-2022 по декабрь-2023) подорожали 1-комнатные квартиры. Причем практически по всей стране. Впрочем, рост цен оказался неравномерным – с 3,2% в Николаевской области до 49,1% в Черниговской.
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