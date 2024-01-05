В "самом дорогом" доме Киева продают 4-хкомнатную квартиру за миллионы долларов: как выглядит внутри

В Киеве продают 4-комнатную квартиру за 4,5 млн долларов. В ней выполнен дорогостоящий дизайнерский ремонт, а расположено жилье, как уверяет автор объявления, в самом дорогом доме столицы.

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Объявление о продаже размещено на платформе olx. Согласно ему:

общая площадь квартиры составляет 308 кв.м.;

площадь кухни – 35 "квадратов".

Комнат в жилье – 4. Из них 3 спальни. Также в "состав" квартиры входят:

прихожая;

объединенная с кухней и столовой гостиная;

мастер-спальня со своей ванной комнатой и гардеробом;

постирочная, техническое помещение.

Квартира оборудована мебелью, а также бытовой техникой. В частности:

посудомоечной машиной;

сушильной машиной;

холодильником;

варочной панелью;

микроволновой печью;

духовым шкафом;

плитой;

стиральной машиной.

"Продажа 4-х комнатной квартиры в самом дорогом жилом комплексе Киева с видом на Днепр и Киево-Печерскую Лавру. 4 500000 $", – говорится в объявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на вторичном рынке недвижимости Украины за год (с декабря-2022 по декабрь-2023) подорожали 1-комнатные квартиры. Причем практически по всей стране. Впрочем, рост цен оказался неравномерным – с 3,2% в Николаевской области до 49,1% в Черниговской.

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