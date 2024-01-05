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В "самом дорогом" доме Киева продают 4-хкомнатную квартиру за миллионы долларов: как выглядит внутри

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
2,7 т.
В 'самом дорогом' доме Киева продают 4-хкомнатную квартиру за миллионы долларов

В Киеве продают 4-комнатную квартиру за 4,5 млн долларов. В ней выполнен дорогостоящий дизайнерский ремонт, а расположено жилье, как уверяет автор объявления, в самом дорогом доме столицы.

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Объявление о продаже размещено на платформе olx. Согласно ему:

  • общая площадь квартиры составляет 308 кв.м.;
  • площадь кухни – 35 "квадратов".
В Киеве продают 4-комнатную квартиру за 4,5 млн долларов

Комнат в жилье – 4. Из них 3 спальни. Также в "состав" квартиры входят:

  • прихожая;
  • объединенная с кухней и столовой гостиная;
  • мастер-спальня со своей ванной комнатой и гардеробом;
  • постирочная, техническое помещение.
Общая площадь квартиры составляет 308 кв.м

Квартира оборудована мебелью, а также бытовой техникой. В частности:

  • посудомоечной машиной;
  • сушильной машиной;
  • холодильником;
  • варочной панелью;
  • микроволновой печью;
  • духовым шкафом;
  • плитой;
  • стиральной машиной.
Квартира оборудована мебелью, а также бытовой техникой

"Продажа 4-х комнатной квартиры в самом дорогом жилом комплексе Киева с видом на Днепр и Киево-Печерскую Лавру. 4 500000 $", – говорится в объявлении.

Расположено жилье, как уверяет автор объявления, в самом дорогом доме столицы

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на вторичном рынке недвижимости Украины за год (с декабря-2022 по декабрь-2023) подорожали 1-комнатные квартиры. Причем практически по всей стране. Впрочем, рост цен оказался неравномерным – с 3,2% в Николаевской области до 49,1% в Черниговской.

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