В МВФ придумали новый налог: за что еще хотят заставить платить

Международный валютный фонд (МВФ) предлагает ввести дополнительный налог на электроэнергию для компаний, занимающихся майнингом криптовалют и искусственным интеллектом. В организации это объясняют чрезмерным потреблением электроэнергии и выбросов углерода в этих отраслях.

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В докладе МВФ говорится, что развитие криптоиндустрии и искусственного интеллекта повлекло значительно больший уровень выбросов углекислого газа. Исправить ситуацию может введение налога на электроэнергию в размере 85% для таких компаний.

Эксперты подсчитали, что ШИ-сектор и криптомайнинг сейчас потребляют 2% производимой во всем мире электроэнергии. Прогнозируется, что в течение следующих трех лет этот показатель может возрасти до 3,5%, а также, что к 2027 году эти отрасли будут производить в целом 1% от общих мировых выбросов углерода.

Согласно подсчетам, одна транзакция в сети первой криптовалюты Bitcoin требует примерно столько же электроэнергии, как в среднем потребляется жителем Ганы или Пакистана за три года. А центры обработки данных ШИ-бота ChatGPT используют для обработки одного запроса в 10 раз больше электроэнергии, чем в Google.

В МВФ считают, что введение такого налога заставит компании более ответственно относиться к расходам электроэнергии и экологическим проблемам. Если он будет введен в США, это поможет сократить выбросы углерода на 100 млн тонн и обеспечит поступление $5,2 млрд в американский бюджет от криптокомпаний и $18 млрд от ШИ-сектора ежегодно.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что о проблеме потребления электроэнергии отраслью искусственного интеллекта озвучивал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Он считает, что из-за стремительного развития этого направления и электрокаров уже в 2025 году мир может столкнуться с дефицитом электроэнергии.

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