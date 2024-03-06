Масштабный дефицит электроэнергии возможен уже в 2025 году, искусственный интеллект отберет ее у людей, – Маск

В 2025 году мир может столкнуться с дефицитом электроэнергии. Причина – стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) и электрокаров.

Об этом заявил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, передает New Atlas. Он отметил: в прошлом году мир уже столкнулся с дефицитом микрочипов для нейросетей. Теперь на очереди понижающие трансформаторы – устройства, преобразующие ток с больших значений на меньшие: например, с 220 до 110 В.

"Чтобы запустить трансформаторы, вам нужны трансформаторы", – раскрыл суть надвигающейся проблемы Маск.

Дефицит же понижающих трансформаторов, по его словам, приведет к дефициту электроэнергии. Ведь ИИ будет потреблять его в огромных количествах.

Усугубляет же проблему, подчеркнул он, параллельное развитие другой энергозатратной технологии – электромобилей. Что приведет к еще большей нагрузке на энергосистемы – и росту спроса на ресурс.

"Я никогда не видел, чтобы какая-нибудь технология развивалась быстрее, чем ИИ. Искусственный интеллект и электромобили развиваются такими хищническими темпами, что в следующем году мир столкнется с перебоями в снабжении электроэнергией и трансформаторами", – предположил Маск.

Как экономить электричество

В связи с этим экономия электричества приобретает еще большее значение. Особенно в Украине – уже имеющей большой опыт масштабных блэкаутов.

Как рассказали ранее в Киевской городской госадминистрации (КГГА), наиболее энергозатратной среди привычных для украинцев электроприборов является электрическая плита. Она потребляет 4-8 кВт. На втором месте – калориферы, кондиционеры, бойлеры и масляные обогреватели, потребляющие по 2-3 кВт. Далее идут:

стиральная машина – от 2 до 2,5 кВт;

микроволновая печь и электрочайник – по 1,5-2 кВт;

фен, пылесос, утюг – по 0,5-1,5 кВт;

компьютер – 0,4-0,8 кВт;

холодильник – 0,3-0,6 кВт;

телевизор – 0,1-0,4 кВт.

Там подчеркнули: ориентировочная нагрузка на квартиру должна составлять 5-10 кВт. Т. е. одновременно можно включить, к примеру, электроплиту и телевизор. А вот глажку одежды или стирку лучше отложить на время, когда один из уже включенных приборов прекратит работу.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в марте в Украине будет действовать тот же тариф на электроэнергию, что и в предыдущие месяцы – 2,64 грн за киловатт-час без учета объема потребления. Более того, этот же тариф будет действовать и в апреле.

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