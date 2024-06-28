Интернет "наводнили" вирусами для хищения средств с банковских счетов украинцев: где работал хакер

В Одессе хакер разрабатывал вирусы для хищения средств с банковских счетов и личной информации с мобильных устройств украинцев. Свои услуги он предлагал на форумах даркнета и в закрытых Telegram-чатах. Их стоимость составляла 1 500 долларов.

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Об этом сообщили в Главном управлении СБУ в Киеве и области. Там отметили:

файлы вирусов были замаскированы под разные мобильные приложения;

при установке на устройство злоумышленник получал удаленный доступ к онлайн-банкингу, мобильным мессенджерам и другим приложениям.

"Кроме того, с телефонов пострадавших можно было дистанционно звонить по телефону или принимать звонки. Проводить онлайн-трансляции с камер устройств", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: во время проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли мобильную и компьютерную технику. На которых находились образцы шпионских программ.

"Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 361-1 Уголовного кодекса Украины (создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт). Ему грозит до пяти лет лишения свободы", – рассказали правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, российские спецслужбы и мошенники создают фейковые чат-боты от имени официальных украинских институтов, чтобы распространять дезинформацию или похищать данные украинцев в Telegram. Эту технологию также используют для подрыва доверия к официальным каналам коммуникации. Впрочем, противодействовать этому могут сами украинцы – "вычисляя" фейковые боты с помощью официального инструмента "Ботчекер".

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