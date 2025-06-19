В Дію добавили две новые важные услуги: кто сможет воспользоваться

Украинцам упростили процесс строительства. Теперь они смогут сообщать о начале или завершении строительства двухэтажных домов или хозяйственных построек на участках в приложении Дія.

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Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации. Также в приложении запустят push-уведомления о результатах стройуслуг, оформленные в ЦНАПе. Такие сообщения будут поступать после отправки документов в Единую государственную электронную систему в сфере строительства и по результатам рассмотрения документов.

"Упрощаем процесс строительства для украинцев. Уже скоро подать уведомление о начале строительных работ и зарегистрировать декларацию о готовности объекта по стройпаспорту можно будет в приложении Дія. Удобно, быстро и в несколько кликов. Ранее такая возможность была только на портале Дія или в ЦНАПе", – пояснили в Минцифре.

Услуга будет доступна для двух типов конструкций:

дома до 500 кв.м и до двух этажей;

хозяйственные постройки на участке – гаражи, сараи, летние кухни и тому подобное.

"Раньше строительная отрасль считалась одной из самых коррумпированных – ежегодно мимо бюджета проходило 7 млрд грн. Наша команда цифровизирует сферу, чтобы все процессы были быстрыми и прозрачными", – резюмировали в министерстве.

Всего в Дії доступны более 10 строительных сервисов. В частности:

Уведомление о начале подготовительных работ;

Уведомление о начале строительных работ на основании стройпаспорта;

Уведомление о начале строительных работ СС1;

Заявление на предоставление градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка;

Выдача строительного паспорта;

Декларация о готовности к эксплуатации объектов СС1;

Декларация о готовности объекта к эксплуатации на основании стройпаспорта;

Декларация о готовности к эксплуатации самовольно построенных объектов на земельном участке соответствующего целевого назначения;

Декларация о готовности к эксплуатации по решению суда;

Разрешение на выполнение строительных работ и представление изменений к уже выданному разрешению;

Аннулирование разрешения на выполнение строительных работ;

Сертификат о принятии объекта в эксплуатацию;

Отмена уведомления о начале подготовительных или строительных работ.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине теперь при снятии с места жительства по заявлению владельца можно сразу получать уведомления в приложении Дія. Для этого нужно, чтобы данные и налоговый номер были внесены в Реестр территориальной общины.

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