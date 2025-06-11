В Дії ввели новое оповещение для граждан: что известно и как будет работать

В Украине теперь при снятии с места жительства по заявлению владельца вы сразу получите уведомление в приложении Дія. Для этого нужно, чтобы ваши данные и налоговый номер были внесены в Реестр территориальной общины.

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Об этом сообщает Дія. Представьте ситуацию, что вас сняли с места регистрации в квартире или доме, а вы об этом даже не догадываетесь годами.

Ранее это было вполне возможно, и многие украинцы узнавали об изменении статуса регистрации только тогда, когда возникали юридические или бытовые проблемы. Теперь этому положен конец.

Приложение Дія внедрило новую функцию - оповещение о снятии с места жительства по заявлению владельца. То есть, если кто-то "выпишет" вас из жилья, вы сразу получите push-уведомление на телефон. Оно работает только в случаях, когда инициатором снятия с регистрации является владелец жилья. В случае вашего собственного заявления - оповещение, конечно, не будет поступать, ведь вы и так в курсе.

Благодаря новой функции граждане получат больше прозрачности в сфере регистрационных процедур, что должно предотвратить многие неприятные ситуации, связанные с недвижимостью и правами на проживание. Оповещение будет поступать через приложение только при условии, что ваши данные - в частности налоговый номер внесены в Реестр территориальной общины. Если таких данных нет, то сообщение не придет, и вы снова можете остаться в неведении.

Именно поэтому Министерство цифровой трансформации Украины советует каждому украинцу актуализировать свои данные. "Теперь никто не сможет снять вас с места регистрации незаметно. Это не только о прозрачности, но и об уважении к каждому украинцу", – отмечают в Минцифры.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, уже с 1 июня в системе государственных услуг Дія появится первый платный сервис - шеринг нескольких документов одновременно. Функция будет платной только для бизнеса, а для рядовых украинцев все услуги системы остаются бесплатными.

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