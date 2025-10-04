"Укрпочта" из-за утерянного письма заплатит клиенту тысячи гривен компенсации морального вреда

Шевченковский районный суд Киева обязал"Укрпочту" выплатить клиенту 3 тыс. грн моральной компенсации. Эти деньги компания должна заплатить за утерянное письмо.

Об этом говорится в решении суда по делу №203/4091/25. Истец обратился в суд с указанным иском к ответчику о защите прав потребителя, и просил взыскать с АО "Укрпочта" моральный ущерб в размере 5 тыс. грн.

Такую сумму украинец просил выплатить ему за потерянное заказное письмо. О принятии вышеуказанного письма оператором почтового отделения предоставлена квитанция с номером отправления 4910112366564.

"Укрпочта" просила суд отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме и отметил, что ответчиком были возмещены истцу средства за пересылку почтового отправления №4910112366564 в размере 72 грн.

Судом установлено, что именно по вине "Укрпочты" истцу было предоставлено некачественные услуги почтовой связи, а именно потеря заказного письма № 4910112366564 от 17.10.2024 г., что подтверждается письменными ответами АО "Укрпочта".

Факт предоставления некачественной услуги почтовой связи также подтверждается тем, что ответчиком было возмещено истцу средства за пересылку почтового отправления № 4910112366564 в размере 72 грн., что подтверждается почтовым переводом.

Суд рассмотрел иск и обязал "Укрпочту" заплатить 3 тыс. грн в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, принято решение взыскать с "Укрпочта" в пользу государства судебный сбор в сумме 726,72 грн.

