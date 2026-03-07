Украинцы после неправильной индексации пенсии могут добиться перерасчета: кто имеет на это право

В Украине с 1 марта пенсии пересчитали по-разному. Кабинет министров принял решение тем пенсионерам, которые недавно вышли на заслуженный отдых, повысить пенсии на меньший процент. Верховный Суд считает это незаконным, а это решение можно в суде отменить.

Видео дня

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. "Кабинет Министров Украины принял решение об индексации пенсий и страховых выплат с 1 марта 2026 года на 12,1%. Определенный размер повышения выше уровня инфляции за 2025 год (8%)", – заявило несколько дней назад Министерство соцполитики.

Действительно, расчетный размер пенсии с 1 марта повысили на 12,1% и это больше, чем инфляция за прошлый год. Но дело в том, что на 12,1% подняли далеко не все пенсии. Дело в том, что правительство годами не проводит полную индексацию новоназначенных пенсий.

Например, если пенсионер вышел на заслуженный отдых в апреле 2025-го, то в марте этого года его пенсию поднимут всего на 2,4%. Допустим, расчетный размер выплаты составляет 5 тыс. грн. После индексации – 5 тыс. 120 грн (на 2,4% больше). И такой размер будет вплоть до марта 2027-го. Даже если допустить, что в следующем году Нацбанку удастся унять инфляцию и ее уровень снизится до 5% (что слишком оптимистично), суммарная инфляция за два года составит 13%.

Чтобы пенсионер сохранил тот уровень покупательной способности, который у него был на момент назначения, пенсия по состоянию на следующий год должна была бы составлять уже 5 тыс. 650 грн. Однако этого не произойдет. Ведь "уменьшенный" уровень индексации для этого пенсионера будут применять в течение нескольких (!) лет.

Например, в этом году

если пенсию назначили в 2021-м и 2022-м – повышение на 6,1%;

пенсию назначили в 2023-м – на 4,8%;

в 2024 году – 3,6%;

в 2025 году – 2,4%.

Кабинет министров такие действия объясняет стремлением сократить разрыв между новыми и старыми пенсиями. Но вместо того, чтобы пересчитать старые пенсии и "осовременить" их, правительство фактически искусственно обесценивает все новые выплаты.

Если вы вышли на пенсию в январе 2024-го, в 2024-м ваши пенсии вообще не индексировали (что понятно). В 2025-м вы получили повышение на 2,3%, а в 2026-м – всего на 3,6%. Так, если в 2024-м размер пенсий составлял 5 тыс. грн, то в прошлом году его повысили на 2,3% (до 5 тыс. 115 грн), а в этом году – еще на 3,6% (до 5299 грн).

При этом в 2024-м инфляция была на уровне 12%, а в 2025-м – 8%. Если бы каждый год пенсию повышали хотя бы на уровень инфляции, то есть сохраняли покупательную способность выплаты, то повышение в 2025-м составило бы 600 грн (12% от 5000 грн), а в 2025-м – 448 грн (8% от 5 тыс. 600 грн). То есть вместо 5299 грн такой пенсионер получал бы 6048 грн.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пенсионеры, которые находятся за границей или зарегистрированы на временно оккупированных территориях должны пройти физическую идентификацию и подать декларации о том, что они не получают пенсионных выплат от государства-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!