Украинцы "получали" поддельные водительские удостоверения: где делали фальшивые документы

В Волынской области изготовляли и продавали поддельный водительские удостоверения. Стоимость "документа" составляла 200-400 долларов.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили: также подделывали свидетельства регистрации транспортных средств.

"Разоблачили лиц, производивших поддельные документы государственного образца с использованием официальных голографических защитных элементов. Установлено, что к незаконной деятельности причастен местный житель. Мужчина ... работал с заказчиками через доверенных лиц, которые искали потенциальных клиентов, принимали от них документы и передавали поддельные удостоверения и свидетельства", – говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, во время обысков правоохранители изъяли поддельные документы, оборудование для их изготовления. А кроме того:

ленты для ламинирования;

наличные деньги в гривне и иностранной валюте.

Досудебное расследование проходит по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, сбыт поддельных голографических защитных элементов), ч. 3 ст. 358 (подлог и сбыт документов) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам, среди прочего, грозит тюремное заключение на 3-7 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Черновицкой области бывший сотрудник милиции получил 5 лет тюрьмы с испытательным сроком 1 год за изготовление и продажу поддельных документов. В частности, водительских и пенсионных удостоверений.

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