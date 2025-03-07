Украинцы находят в кошельках доллары с уникальными номерами: за сколько можно продать необычные купюры
Украинцы на сайтах объявлений активно продают долларовые купюры с уникальными номерами. При этом стоимость таких банкнот ощутимо превышает номинал. К примеру, 1 доллар предлагают по 100 грн (по актуальному курс НБУ, 1 доллар стоит 41,27 грн), 2 банкноты по 100 долларов (8 254 грн) – за 8 800 грн и т.д. Однако попадаются и более дорогие экземпляры – за одну из "соток" просят 350 тыс. грн.
При этом объяснение запрашиваемой цены в случае с купюрой на 350 тысяч не приводится. В объявлении только указывается, что она обладает "уникальным номером 21212100".
В то же время, в объявлении о продаже 1 доллара за 100 грн указывается, что купюра имеет "классный" и "счастливый" номер. При этом на выбор предлагают 2 банконты – с номерами:
- 72597700;
- 41671177.
Не исключено, что "счастливыми" эти номера делает наличие двух семерок в окончании. Однако деталей этого автор объявления не раскрывает.
Ценность же 2 банкнот по 100 долларов, по словам автора объявления, состоит в том, что их номера – последовательные. Т.е., идут один за другим:
- 02985691;
- 02985692.
"Коллекционные купюры по 100 баксов. 2 номера подряд", – говорится в объявлении.
Почему ценятся купюры с "красивыми" номерами
В целом же, купюры с красивыми номерами ценятся коллекционерами и нумизматами по нескольким причинам. В частности:
- Редкость.
Банкноты с особыми номерами встречаются реже, чем обычные, поэтому они становятся объектами коллекционирования.
- Эстетическая привлекательность.
Последовательности цифр, например, 111111, 123456, 777777, считаются визуально приятными.
- Нумизматическая ценность.
Некоторые сочетания номеров (например, зеркальные, "дата рождения", "счастливые" числа) могут стоить в разы дороже номинала.
- Суеверия и символизм.
Люди верят, что определённые цифры приносят удачу (например, 888 – символ богатства в китайской культуре).
Как сообщал OBOZ.UA, также украинцы на сайтах объявлений активно продают долларовые купюры "со звездочкой". Это доллары, которые заменили другие купюры. Такое бывает, когда во время печати возникает ошибка и в результате вместо "неправильной" банкноты печатают новую "правильную".
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