Украинцы находят в кошельках доллары с уникальными номерами: за сколько можно продать необычные купюры

Украинцы на сайтах объявлений активно продают долларовые купюры с уникальными номерами. При этом стоимость таких банкнот ощутимо превышает номинал. К примеру, 1 доллар предлагают по 100 грн (по актуальному курс НБУ, 1 доллар стоит 41,27 грн), 2 банкноты по 100 долларов (8 254 грн) – за 8 800 грн и т.д. Однако попадаются и более дорогие экземпляры – за одну из "соток" просят 350 тыс. грн.

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При этом объяснение запрашиваемой цены в случае с купюрой на 350 тысяч не приводится. В объявлении только указывается, что она обладает "уникальным номером 21212100".

В то же время, в объявлении о продаже 1 доллара за 100 грн указывается, что купюра имеет "классный" и "счастливый" номер. При этом на выбор предлагают 2 банконты – с номерами:

72597700;

41671177.

Не исключено, что "счастливыми" эти номера делает наличие двух семерок в окончании. Однако деталей этого автор объявления не раскрывает.

Ценность же 2 банкнот по 100 долларов, по словам автора объявления, состоит в том, что их номера – последовательные. Т.е., идут один за другим:

02985691;

02985692.

"Коллекционные купюры по 100 баксов. 2 номера подряд", – говорится в объявлении.

Почему ценятся купюры с "красивыми" номерами

В целом же, купюры с красивыми номерами ценятся коллекционерами и нумизматами по нескольким причинам. В частности:

Редкость.

Банкноты с особыми номерами встречаются реже, чем обычные, поэтому они становятся объектами коллекционирования.

Эстетическая привлекательность.

Последовательности цифр, например, 111111, 123456, 777777, считаются визуально приятными.

Нумизматическая ценность.

Некоторые сочетания номеров (например, зеркальные, "дата рождения", "счастливые" числа) могут стоить в разы дороже номинала.

Суеверия и символизм.

Люди верят, что определённые цифры приносят удачу (например, 888 – символ богатства в китайской культуре).

Как сообщал OBOZ.UA, также украинцы на сайтах объявлений активно продают долларовые купюры "со звездочкой". Это доллары, которые заменили другие купюры. Такое бывает, когда во время печати возникает ошибка и в результате вместо "неправильной" банкноты печатают новую "правильную".

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