Украинцы могут выйти на пенсию до 60 лет: какие условия и что для этого нужно

Не всем украинцам нужно работать до 60 лет – некоторые категории имеют право на досрочную пенсию. Выйти на заслуженный отдых в 55 лет могут, в частности, участники боевых действий, работники вредных производств и члены семей погибших военных, но при условии необходимого стажа и подтверждения документов.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Общая пенсия по возрасту назначается по достижении 60 лет и наличии необходимого страхового стажа.

Однако для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, действуют особые правила. Выход на пенсию от 55 лет возможен при условии:

минимум 10 лет стажа на работе во вредных условиях;

общий страховой стаж не менее 25 лет;

достижения 55-летнего возраста.

К перечню таких профессий и должностей, которые входят в Список № 2 (работы с вредными и тяжелыми условиями труда), относятся: машинисты, горняки, асфальтобетонщики, каменщики, электромонтажники, монтеры путей, бурильщики, подрывники и другие.

Подтверждение права на льготную пенсию осуществляется через записи в трудовой книжке и уточняющие справки от предприятий, учреждений или их правопреемников. Важно, что часто трудовая книжка не содержит достаточно информации о работе во вредных условиях, поэтому без справок оформление льготной пенсии может быть невозможным. Уточняющая справка должна содержать:

периоды работы, которые засчитываются в специальный стаж;

название профессии или должности;

характер выполняемой работы;

ссылки на соответствующие списки или их номера;

первичные документы, на основании которых выдана справка.

Другие категории граждан с правом досрочной пенсии

лица с гипофизарным нанизмом (лилипуты): мужчины с 45 лет при стаже от 20 лет, женщины с 40 лет и стажем от 15 лет;

мужчины с 45 лет при стаже от 20 лет, женщины с 40 лет и стажем от 15 лет; незрячие и инвалиды I группы с детства: мужчины с 50 лет при стаже от 15 лет, женщины с 40 лет при стаже от 10 лет;

мужчины с 50 лет при стаже от 15 лет, женщины с 40 лет при стаже от 10 лет; многодетные матери: женщины, воспитавшие пятерых и более детей или детей с инвалидностью/редкими заболеваниями, могут выйти на пенсию в 50 лет при стаже от 15 лет;

женщины, воспитавшие пятерых и более детей или детей с инвалидностью/редкими заболеваниями, могут выйти на пенсию в 50 лет при стаже от 15 лет; участники боевых действий (УБД): мужчины с 55 лет при стаже от 25 лет, женщины с 50 лет при стаже от 20 лет;

мужчины с 55 лет при стаже от 25 лет, женщины с 50 лет при стаже от 20 лет; члены семей погибших военнослужащих: мужчины с 55 лет при стаже от 25 лет, женщины с 50 лет при стаже от 20 лет, если не вступали в повторный брак;

мужчины с 55 лет при стаже от 25 лет, женщины с 50 лет при стаже от 20 лет, если не вступали в повторный брак; лица, попавшие под сокращение: если работника уволили менее чем за полтора года до пенсионного возраста и работу ему не предложили, он может претендовать на досрочную пенсию.

Таким образом, украинцы, которые работали в сложных или опасных условиях, имеют реальную возможность раньше выйти на заслуженный отдых. Главное тщательно собрать все необходимые документы и подтверждение специального стажа, чтобы оформить льготную пенсию без проблем.

