Ожидать выплат раньше не стоит: в Пенсионном фонде назвали числа, когда приходит пенсия

В Украине пенсии выплачиваются с 4 по 25 число каждого месяца: банки обычно зачисляют средства в начале периода, а "Укрпочта" действует по собственным графикам. Узнать о сумме и точную дату выплаты можно онлайн в кабинете Пенсионного фонда, по телефону или непосредственно в отделении.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Выплатный период в Украине длится с 4 по 25 число каждого месяца. Конкретный день зависит от способа получения:

через банк – большинство пенсионеров видят средства уже в первые дни месяца, чаще всего с 4 по 10 число;

через "Укрпочту" – дата определяется отдельным графиком, который составляют отделения совместно с ПФУ. В селах деньги доставляют курьеры, в городах в определенные дни через почтовые отделения.

Для тех, кто заказал доставку на дом, средства приносят почтальоны согласно индивидуальному маршруту. Если речь идет о первом начислении, оно может произойти в течение одного-двух месяцев после принятия решения о назначении пенсии.

Банки перечисляют пенсии в соответствии с собственными внутренними графиками. Например, в ПриватБанке и Ощадбанке даты могут немного отличаться, но общая тенденция одинакова – деньги поступают в первые дни выплатного периода.Кроме того, лица, имеющие право на льготы (ветераны войны, участники боевых действий, люди с особыми заслугами), получают пенсию в первую очередь – до 10 числа месяца.

"Укрпочта" осуществляет выплаты по утвержденной инструкции и официальным графикам. Это может быть как выдача денег в отделении, так и доставка до дверей пенсионера. Для лиц с инвалидностью I группы или тех, кто нуждается в постороннем уходе, доставка на дом происходит по письменному заявлению.

Также пенсию можно получать по доверенности – в таком случае она действует в течение года, после чего заявление необходимо обновлять. Украинские пенсионеры имеют три основных способа узнать информацию о начислении:

онлайн через портал ПФУ – в разделе "Моя пенсия" после авторизации с помощью BankID, КЭП или "Дії";

по телефону на горячей линии 0 800 503 753 (бесплатно), или по номерам (044) 281-08-70, (044) 281-08-71;

на горячей линии 0 800 503 753 (бесплатно), или по номерам (044) 281-08-70, (044) 281-08-71; лично в отделении ПФУ – для этого нужно иметь паспорт и идентификационный код.

С марта 2025 года все выплаты уже учитывают индексацию, поэтому в кабинете Пенсионного фонда отображается обновленный размер пенсии. Пенсии выплачиваются исключительно в денежной форме, не позднее 25 числа месяца, за который они назначены. Государство гарантирует регулярность этих выплат, но порядок и конкретные даты определяются системой, в которой человек выбрал получать средства – банк или почта.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, задержки пенсий в Украине чаще всего связаны с техническими вопросами, банковскими картами или непрохождением идентификации, особенно у ВПЛ (внутренне перемещенные лица). Для получения выплат следует проверить карту, пройти идентификацию и обратиться в Пенсионный фонд.

