Переселенцы смогут получить дополнительную "седьмую" выплату: что нужно знать

В Украине ВПЛ (внутренне перемещенные лица) трудоспособного возраста могут получить "седьмую" выплату в размере 2 тыс. грн, если непрерывно работали или были зарегистрированы как ФЛП в течение 6 месяцев. Отмечается, что это будет стимулировать трудоустройство и поддерживать стабильный доход переселенцев.

Об этом рассказал председатель ВСК ВР по вопросам защиты прав ВПЛ и других лиц Павел Фролов. Ранее помощь на проживание начислялась в течение шести месяцев, теперь же предусмотрен бонус в конце периода для отдельной категории ВПЛ.

Кто получит дополнительные средства

Дополнительную выплату получат только те переселенцы трудоспособного возраста, которые после перемещения официально работали или зарегистрировались как физические лица-предприниматели (ФЛП) и продолжали работать без перерыва в течение всех шести месяцев. По словам Фролова, это единовременная выплата в размере месячной помощи, то есть 2 тысячи гривен. "Главная цель программы заключается в стимулировании трудоустройства и самозанятости переселенцев трудоспособного возраста, а также в поддержке стабильного дохода их семей", – пояснил Фролов.

Как будет работать новый порядок

Изменения предусматривают, что после шести месяцев начисления базовой помощи ВПЛ, которые соответствуют критериям, получат "седьмую" выплату. Она не начисляется автоматически всем переселенцам, а только тем, кто подтвердил непрерывную работу или ведение предпринимательской деятельности в течение всего периода.

Ранее пособие на проживание начислялось ежемесячно лишь в течение шести месяцев, теперь же переселенцы получат дополнительный финансовый стимул, поощряющий стабильную занятость и повышающий социальную поддержку трудоспособного населения.

Для переселенцев это означает возможность получить еще одну месячную выплату, которая поможет покрыть расходы на аренду жилья и ежедневные потребности. Также новая инициатива правительства стимулирует официальное трудоустройство и развитие самозанятости среди ВПЛ, что в долгосрочной перспективе укрепляет их финансовую стабильность.

