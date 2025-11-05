Украинцы массово скупают доллары: как изменилась ситуация на валютном рынке

Украинцы начали активнее скупать валюту. В октябре они в целом купили 2,6 млрд долларов, причем в чистом выражении объем чистой покупки достиг самого высокого показателя с марта – 736,48 млн долларов.

Как свидетельствуют Национального банка Украины (НБУ), всего за 10 месяцев года население приобрело валюту на $8,18 миллиарда. Наибольшие объемы – как покупки, так и продажи физическими лицами – традиционно касаются наличного валютного рынка.

Ситуация на наличном рынке

Покупка: украинцы приобрели наличной валюты на $2,25 млрд .

. Продажа: объем продажи составил $1,5 млрд, оставшись на уровне предыдущего месяца.

Что происходит на безналичном рынке

Покупка валюты на $352,7 млн.

Продано было $363,01 млн.

С начала 2025 года общий объем покупки валюты населением превысил объем продажи на $8,18 миллиарда.

МВФ требует девальвации гривны

Ранее в Bloomberg сообщили, что Международный валютный фонд (МВФ) отмечает преимущества девальвации гривны контролируемыми темпами как шага, который может помочь укрепить напряженные финансы Украины. В Нацбанке сопротивляются такому шагу, ссылаясь на риски для инфляции и общественных настроений.

Но глава НБУ Андрей Пышный заверил, что финрегулятор самостоятельно формирует валютно-курсовую политику в Украине. Она предусматривает, что гривна должна колебаться в обе стороны: как в сторону ослабления, так и усиления.

Впрочем НБУ учитывает некоторые рекомендации МВФ для совершенствования собственной политики. А в фокусе сотрудничества "всегда были и остаются вопросы ценовой стабильности и внешней устойчивости".

"НБУ реализует свою валютно-курсовую политику в рамках тех стратегических (навигационных) документов, которые мы разработали и согласовали в рамках действующей программы с Фондом ... Однако, мы понимаем, как и наши партнеры, что окончательное решение остается за НБУ, как и ответственность", – заявил Пышный.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в экспертной среде не советуют вкладывать все свои сбережения только в доллары. Более того, там также предостерегают от инвестирования только в валюту. По словам специалистов, оптимальным вариантом будет вложить в этот инструмент лишь до 30% сбережений. Причем 50% этих средств советуют вложить в гривневые инструменты с фиксированной доходностью.

