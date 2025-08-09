Об этом не говорят в ПФУ: украинцы могут увеличить свои пенсии, если родились в эти три месяца

В Украине от даты оформления пенсии может зависеть ее размер. На оформление выплаты дают три месяца с момента достижения 60-летия. И те, кто родились с октября по декабрь, могут без потери выплат значительно повысить свою пенсию. Для этого надо оформить заявление на оформление пенсии с 1 января следующего года.

Об этом пишет издание "На пенсии". если вы родились в октябре, ноябре или декабре и соответственно получили право на назначение пенсии в те же месяцы, вы можете подать заявление

или сразу, как приобрели право на назначение пенсии,

или в январе следующего года.

В Украине пенсию рассчитывают следующим образом:

Пенсия = Коэффициент зарплаты х Коэффициент стажа х Средняя зарплата по стране за 3 прошедших года. Чтобы определить размер пенсии перемножают три составляющие:

коэффициент зарплаты,

коэффициент стажа,

и среднюю зарплату по Украине за 3 прошедших года.

Предположим, что условный будущий достиг пенсионного возраста и соответственно приобрел право на назначение пенсии 10 октября прошлого года. Он отработал на производстве 40 лет, был официально оформлен и имел хороший оклад, который вдвое превышал среднюю зарплату в Украине.

Это значит, что в его случае:

Коэффициент заработной платы Кз будет равен 2,

Коэффициент стажа Кс – 0,4, то есть он будет иметь право на пенсию в размере 40% от средней зарплаты по стране за три последних года.

Если этот пенсионер подал заявление на назначение пенсии сразу, как достиг пенсионного возраста, то есть в октябре 2024 года. Тогда показатель средней зарплаты по стране должны были взять за 2021, 2022 и 2023 годы. И это в целом – 13 559,41 грн. То есть пенсию назначили бы на уровне 10 847,53 грн.

Если этот пенсионер подаст заявление на назначение пенсии уже в 2025 году, до 10 января. Пенсию ему назначат так же – от 10 октября 2024 года, потому что не истек еще трехмесячный срок с даты достижения пенсионного возраста.

А вот параметры для расчета пенсии будут немного другими. То есть, если говорить точно, коэффициенты стажа и заработной платы не изменятся, а вот третий показатель – средняя зарплата по стране – изменится, еще и как! Ведь при расчете пенсии в этом году ее возьмут уже за 2022, 2023 и 2024 годы, и это будет 15 057,09 грн.

Соответственно, начисленная пенсия будет 12 045,67 грн. А это на 1198 больше. Те, кто родились до октября, имеют право также воспользоваться этой хитростью, однако в таком случае они потеряют пенсию за предыдущий год.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026-го ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 необходимо иметь 23 года стажа.

