Украинцы имеют право на дополнительные 600 гривен к пенсии: кому поднимут выплаты в этом месяце

В ноябре 2025 года украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет и старше получат автоматические надбавки к пенсии от 300 до 570 гривен ежемесячно. Такие выплаты начисляются без обращений в Пенсионный фонд, если общая пенсия не превышает 10 340,35 гривны.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Украинские пенсионеры получат возможность значительно увеличить свои ежемесячные выплаты благодаря государственным надбавкам по возрасту.

Такие выплаты начисляются автоматически, без необходимости подачи заявлений в Пенсионный фонд, и позволяют повысить общий уровень финансовой поддержки пожилых граждан. По данным Пенсионного фонда Украины, ежемесячные компенсационные надбавки зависят от возраста пенсионера и его общей пенсионной выплаты. Так, лица в возрасте от 70 до 74 лет могут получать дополнительно 300 гривен, от 75 до 79 лет – 456 гривен, а от 80 лет и старше – 570 гривен в месяц.

Важно, что право на эти надбавки имеют те, у кого общая пенсионная выплата не превышает 10 340,35 гривны, а сумма начисляется автоматически с даты достижения соответствующего возраста. Как объясняют в сервисе Дія, возрастная надбавка начисляется независимо от вида пенсии, продолжительности страхового стажа и факта работы. Это означает, что по достижении определенного возраста пенсионная выплата автоматически растет, позволяя ежемесячно получать дополнительные средства.

Кроме возрастных надбавок, украинские пенсионеры могут получать и другие доплаты. Работающие пенсионеры ежегодно получают индексацию пенсии, а одинокие пенсионеры старше 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе, имеют право на надбавку примерно 1 000 гривен при условии медицинского подтверждения. Пенсионеры, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей, могут получать 150 гривен в месяц на каждого ребенка.

Размер доплат также зависит от страхового стажа и общей суммы пенсии. Так, если выплаты не достигают определенного минимума, Пенсионный фонд автоматически начисляет сумму, которая компенсирует разницу. Для лиц старше 80 лет минимальная пенсия с учетом доплат составляет 3 370 гривен, для возрастной группы 75-80 лет – 3 240 гривны, а для 70-75 лет – соответственно 3 240 гривны с пропорциональным расчетом по имеющемуся страховому стажу.

Таким образом, украинские пенсионеры могут рассчитывать на автоматические надбавки к пенсии, обеспечивающие повышение финансовой стабильности пожилых людей без необходимости дополнительных обращений или сложных процедур. Органы Пенсионного фонда осуществляют начисление всех доплат автоматически, что упрощает процесс получения дополнительной поддержки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине часть пенсионеров до конца года должна пройти идентификацию. Она может затронуть сотни тысяч украинцев. Те, кто от проверки откажется, может остаться без пенсии. При этом это далеко не полный перечень причин для отмены пенсий.

