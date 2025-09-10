Украинцам будут компенсировать контрактное обучение в университетах: как получить помощь

Государство компенсирует обучение детям ветеранов в 2024-2025 году через сертификаты в Дії. Чтобы получить помощь, нужно проверить данные, подтвердить согласие и дождаться зачисления средств на счет учебного заведения.

Об этом сообщают в Дії. Украинские дети ветеранов теперь могут учиться на контрактной основе в университетах, колледжах и других образовательных учреждениях при поддержке государства.

Для учебного года 2024-2025 государство полностью покрывает стоимость обучения, предоставляя образовательные сертификаты через приложение Дія. Отмечается, что эта инициатива делает образование более доступным для более 13 000 студентов до 23 лет, которые учатся на бакалавриате (1-3 курс) или магистратуре (1 курс), и являются детьми:

погибших защитников и защитниц Украины;

ветеранов с инвалидностью вследствие войны;

участников боевых действий;

пропавших без вести при особых обстоятельствах;

пленных из-за вооруженной агрессии;

пострадавших участников Революции достоинства.

Как получить образовательный сертификат

войдите в приложение Дія → раздел Документы → Образовательный сертификат;

→ раздел → проверьте свои данные: ФИО, заведение, специальность, сумма компенсации;

подтвердите согласие Дія.Подписью в течение 20 дней;

в течение 20 дней; ожидайте уведомления о результате и поступления средств на счет учебного заведения.

После этого студенты могут обратиться в бухгалтерию заведения, чтобы получить компенсацию за собственные средства, уплаченные за обучение, в течение 6 месяцев. Для подтверждения сертификата необходимо иметь:

ID-карту или биометрический паспорт в Дії;

налоговый номер (РНОКПП);

информацию о себе в ЕГЭБО как соискателя образования и о статусе ребенка ветерана;

контрактную форму обучения в 2024/2025 году;

возраст до 23 лет на момент подтверждения согласия.

Если сертификат еще не появился в приложении, не стоит волноваться. Стоит обратиться в свое учебное заведение с документами, подтверждающими статус ребенка ветерана, после чего данные внесут в ЕГЭБО, и сертификат появится в Дії. После этого нужно сделать ряд действий:

откройте Дія и проверьте наличие образовательного сертификата;

подтвердите данные Дія.Подписью в течение 20 дней;

получите push-уведомление о результате;

средства поступят на счет заведения, а студенты получат компенсацию через бухгалтерию.

