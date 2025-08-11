Украинцам выплачивают 200 тыс. грн после трудоустройства: какую профессию выбрать

Украинские медики, которые закончили интернатуру в государственных вузах, могут получить 200 тыс. грн при условии трудоустройства в сельской местности или на прифронтовых территориях. Помощь от государства будут выплачивать, начиная с 2025-го года и как минимум до завершения военного положения.

Как напомнили в Министерстве здравоохранения, деньги могут получить выпускники 20 государственных вузов при Минздраве или Министерстве образования и науки. Таким образом правительство стремится поддержать врачей в начале их профессионального пути в медучреждениях общин с критической потребностью в своевременной и качественной медицинской помощи.

Как получить выплату

Найти на Едином веб-портале вакансий медицинских работников вакансию в медучреждении в сельской местности или на территории активных боевых действий.

Выяснить в выбранном медучреждении, не превышает ли укомплектованность врачебных должностей в нем 75% и готово ли медучреждение заключить как минимум трехлетний договор о работе.

Заключить договор с медучреждением минимум на три года и получить письмо с подтверждением соответствия учреждения требованиям Постановления по расположению и укомплектованности должностей.

Отмечается, что выбранные медицинские учреждения должны быть государственной или коммунальной формы собственности. Но договор может быть заключен даже с тем заведением, в которое врач устроился после завершения интернатуры.

Но нужно учитывать, что на момент трудоустройства выбранная вакансия должна размещаться на Едином веб-портале вакансий.

Какие документы нужны

Чтобы получить выплату, надо до 10 октября лично или письмом на официальную электронную почту учебного заведения подать пакет документов в вуз, где врач проходил интернатуру. Речь идет о таких документах:

заявление на имя ректора (в произвольной форме);

письмо-подтверждение от учреждения здравоохранения;

копии диплома и сертификата о присвоении профессиональной квалификации (если этих данных нет в Единой электронной базе по вопросам образования);

копия трудовой книжки (если есть) или выписка из Реестра застрахованных лиц (через Пенсионный фонд);

копия заключенного договора о работе в заведении здравоохранения.

В случае согласования издает приказ о назначении выплаты. Средства выплачивают до конца бюджетного года.

Кто вернет деньги

В случае досрочного увольнения врача (например, по собственному желанию, согласию сторон или за ненадлежащее исполнение обязанностей) всю сумму пособия надо будет вернуть. Средства должны быть возвращены в течение 10 дней после даты увольнения.

Впрочем, в некоторых случаях возвращать средства не придется, даже если врач больше не будет работать в выбранном заведении. В частности, это возможно если:

заведение прекратило работу по специальности врача;

в случае форс-мажорных обстоятельств;

установление инвалидности I или II группы врачу или его близким;

врача мобилизовали в армию.

Также OBOZ.UA сообщал, что 30 августа в Украине истекает конечный срок упрощенного механизма возвращения украинских военнослужащих, самовольно покинувших часть. То есть у них есть время до конца месяца вернуться на службу с возобновлением всех военных выплат.

