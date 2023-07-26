Украинцам в Испании грозят неочевидные штрафы до 3000 евро: чего нельзя делать

Во многих курортных городах Испании действуют непривычные для украинцев правила поведения на пляжах и в целом на побережье моря и океана. Штрафы за нарушение таких правил достигают 3000 евро (почти 123 тыс. грн). Жестче всего наказывают за занятое полотенцем место (но не везде), костры и барбекю, а также распитие алкоголя

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Поэтому туристам и беженцам из Украины нужно тщательно изучить правила региона, в котором они находятся, пишет VisitUkraine. Например, есть такие "пляжные запреты":

"Бронь" места

Такой запрет актуален на некоторых пляжах в Валенсии – здесь нельзя занимать себе место, раскладывая зонтик или оставлять полотенца на песке. За это нарушение могут налагаться штрафы до 3000 евро (123 тыс. грн).

Мытье с шампунем

Некоторые пляжи запрещают использование шампуня и геля в своих душах из соображений безопасности и окружающей среды. За такие нарушения могут взиматься штрафы до 750 евро (28,5 тыс. грн).

Спорт и развлечения

На некоторых пляжах категорически запрещены игры с мячом или другие подвижные игры. Считается, что это легко может привести к травмированию окружающих. Кроме того, нельзя громко слушать музыку (более 45 децибелов). За это можно поплатиться штрафом до 700 евро (28,5 тыс. грн).

Курение и алкоголь

Курить нельзя на многих пляжах в Барселоне, Андалусии, Кантабрии, Валенсии и Канарских островах. Штраф за это составляет от 30 до 450 евро (от 1200 до 18 тыс. грн). Чтобы покурить, нужно отойти к специально обустроенной зоне. А за распитие алкогольных напитков на пляжах предусмотрены штрафы от 500 до 3000 евро (от 20 тыс. до 123 тыс. грн).

Барбекю и кемпинг

Также на пляжах и многих участках побережья запрещено обустройство барбекю без специального разрешения. За нарушение этого правила могут взиматься штрафы до 3000 евро (123 тыс. грн).

За каждый незаконно занятый метр пляжа в Валенсии туристам придется заплатить от 40 до 150 евро (1600-6100 грн), а в Мурсии штраф может составить до 1500 евро (61 тыс. грн). Разжигание костра на пляжах также может обойтись дорого – штраф до 1500 евро.

Домашние питомцы

Отдых с животными на пляжах разрешен далеко не везде, поэтому перед визитом лучше уточнить местные правила. За их нарушение могут взиматься штрафы в размере от 90 до 1500 евро (от 3600 до 61 тыс. грн). Важно, что на собак-поводырей и спасательных собак запрет не распространяется.

Следует отметить, что полиция Испании обычно сначала напоминает о правилах, а штрафы за нарушение налагаются только в случае повторного игнорирования. Поэтому нужно обращать внимание на рекомендации полиции и сотрудников пляжа.

Как сообщал OBOZREVATEL, с июля украинцев в Польше начали штрафовать по новым ПДД. Также за нарушение могут лишить водительского удостоверения.

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