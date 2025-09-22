Украинцам урежут пенсии с "излишком": кого коснутся понижающие коэффициенты и как рассчитать выплату в 2026-м

В Украине планируют продолжить действие понижающих коэффициентов, которые уменьшают выплаты для владельцев самых высоких спецпенсий. Эта мера заложена в проекте государственного бюджета на 2026 год и направлена на более справедливое распределение пенсионных выплат.

Об этом свидетельствует текст законопроекта № 14000 "Проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год", опубликованный на сайте Верховной Рады. Документ уже принят парламентом на рассмотрение: первое чтение должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября.

Кого коснется урезание пенсий

Ограничения на максимальную сумму пенсии в 2026 году, как и теперь, будут применяться к выплатам бывших госслужащих, дипломатов, военных и т.д.

военных и т.д. Это пенсии, которые назначались по специальным законам .

. Под сокращение в 2025 году подпадут те, чья ежемесячная пенсия превысит 25 950 грн, что равно 10 прожиточным минимумам для нетрудоспособных лиц (в 2025-м эта сумма – 23 610 грн).

Система коэффициентов: как рассчитывают уменьшение пенсии

Понижающие коэффициенты не затрагивают основную часть пенсии в пределах 10 прожиточных минимумов. Они применяются только к сумме, которая считается "излишком" сверх установленного порога.

Чем больше этот "излишек", тем меньшую его часть получит пенсионер. По данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ) коэффициенты такие:

к пенсиям в сумме от 10 до 11 прожиточных минимумов (ПМ) применяется коэффициент 0,5 ;

(ПМ) применяется коэффициент ; от 11 до 13 ПМ – 0,4;

от 13 до 17 ПМ – 0,3;

от 17 до 21 ПМ – 0,2;

свыше 21 ПМ (т.е. более 54 495 грн) – 0,1.

К примеру, "спецпенсионер" в 2026 году должен был бы получать пенсию в размере 30 тыс. грн. Эта сумма превышает установленный порог в 25 950 грн. Для расчета окончательной суммы пенсии нужно:

Подсчитать " излишек " от базовой суммы 25 950 грн (10 прожиточных минимумов): 30 000 грн − 25 950 грн = 4050 грн .

" от базовой суммы 25 950 грн (10 прожиточных минимумов): 30 000 грн − 25 950 грн = . Рассчитать коэффициент: общая сумма пенсии составляет 11,56 ПМ (30 000 разделить на 2595) – это указывает на категорию "от 10 до 11 ПМ", где применяется коэффициент 0,4.

"Излишек" 4050 грн умножить на 0,4 = 1620 грн.

Вычислить итоговую пенсию: 25 950 грн (база) + 1620 грн (урезанная часть) = 27 570грн.

Таким образом, вместо 30 000 грн пенсионер получит 27 975 грн.

