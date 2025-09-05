Украинцам разрешили по-новому платить штрафы за 9 нарушений: инструкция

Военнообязанные украинцы должны соблюдать правила воинского учета, особенно в условиях полномасштабной российской агрессии. Нарушителей ждут штрафы, которые с июля этого года можно оплатить в мобильном приложении Резерв+.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве обороны. Отмечается, что сейчас в приложении можно оплатить штрафы за девять видов нарушений правил воинского учета, а именно если военнообязанный:

не прибыл по повестке в ТЦК и СП;

не встал на воинский учет, когда исполнилось 25 лет;

не встал на воинский учет по новому адресу;

не встал на воинский учет по прибытии из учреждения исполнения наказаний;

не встал на воинский учет по месту пребывания как ВПЛ;

не состоял на воинском учете по месту жительства, работы или учебы;

не предоставил имущество (здания, сооружения, транспорт) во время мобилизации;

не прошел или отказались от прохождения ВВК.

Нарушителей уведомляют красной лентой в приложении. После уплаты штрафа она исчезнет.

Как оплатить штраф

Скачать и авторизоваться в приложении Резерв+.

Открыть раздел " Штрафы онлайн " и подать заявление о признании нарушения.

" и подать заявление о признании нарушения. ТЦК и СП должен рассмотреть его и направить постановление о нарушении в течение трех дней.

Это даст возможность оплатить штраф: в течение 20 дней – 8,5 тыс. грн (50% от полной суммы); в течение 20 следующих дней – 17 тыс. грн; после этого – 34 тыс. грн.



После оплаты красная лента с предупреждением о нарушении в приложении исчезает. Для этого нужно обновить военный документ в Резерв+.

Что нужно учесть

На одного военнообязанного может приходиться несколько нарушений – один уплаченный штраф позволяет закрыть одно нарушение. Впрочем, это не отменяет обязанность выполнять требования воинского учета, то есть повестки могут поступать и в дальнейшем.

Если игнорировать их системно, это может стать основанием для привлечения к уголовной ответственности и других правовых ограничений.

"Врученной считается повестка, которую работники ТЦК и СП прислали по почте, а именно заказным письмом, или вручили человеку лично. Отметка об этом вносится в реестр военнообязанных, призывников и резервистов. Если человек не прибыл вовремя, это не освобождает его от обязанности явиться в ТЦК и СП. Независимо от даты получения повестки, вы обязаны выполнить ее требование", – отметили в Минобороны.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине заработали новые правила бронирования от мобилизации работников на прифронтовых территориях. Теперь критически важные предприятия из ряда отраслей, в частности энергетики, связисты и медики, смогут забронировать 100% работников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!