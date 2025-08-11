УкраїнськаУКР
Украинцам раздадут по 3 тыс. грн помощи: кто получит и какие условия

Кто получит помощь и какие суммы предусмотрены

В 2025 году украинцы из льготных категорий получат ко Дню Независимости разовую помощь от 450 до 3 100 гривен в зависимости от статуса. Это автоматические или заявительные выплаты, призванные поддержать ветеранов, семьи погибших и лиц, пострадавших от войн и репрессий.

О том, как получить выплату напоминает Правительство online. Размер выплат и категорий получателей распределен следующим образом:

  • 3 100 грн – лица с инвалидностью I группы, пострадавшие в результате войны, бывшие малолетние узники концлагерей с инвалидностью; лица с особыми заслугами перед Родиной;
  • 2 900 грн – лица с инвалидностью II группы, получившие травмы или увечья вследствие войны.
  • 2 700 грн – лица с инвалидностью III группы;
  • 1 000 грн – участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, дети, рожденные в лагерях, и бывшие несовершеннолетние узники;
  • 650 грн – члены семей погибших военных и ветеранов, вдовы/вдовцы умерших защитников и защитниц, супруги лиц с инвалидностью вследствие войны, супруги участников войны и жертв нацистских преследований (при условии, что не вступили в повторный брак);
  • 450 грн – участники войны, бывшие узники, депортированные и дети подпольщиков и партизан.

Как получить помощь

В большинстве случаев выплата начисляется автоматически. Однако:

  • пенсионерам средства поступают вместе с августовской пенсией;
  • военнослужащим и трудоустроенным – через работодателя или воинскую часть по поданной заявке;
  • если лицо не является пенсионером и не работает, но имеет право на помощь, нужно было подать заявление до 1 августа, однако документы еще принимают до 1 октября.

Необходимые документы

  • копия паспорта;
  • удостоверение, подтверждающее право на выплату;
  • номер банковского счета;
  • идентификационный код (при наличии).

Подать заявление можно лично в ЦНАПе или территориальном подразделении Пенсионного фонда, по почте или онлайн через портал ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи. Ежегодные выплаты ко Дню Независимости не только имеют материальный смысл, но и играют важную моральную роль.

