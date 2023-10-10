Украинцам проведут масштабный перерасчет пенсий: стало известно, кто получит больше всех 

В Украине проведут масштабный перерасчет пенсий (т.н. осовременивание). Детали такого повышения не озвучивают, однако в Кабмине отметили, что повышение составит около 700 грн (так увеличится средняя пенсия с лета 2023-го).

Как говорится в материале OBOZREVATEL, повышение пенсий в Украине произойдет в январе (в результате повышения прожиточного минимума и повышения минимальной зарплаты), вероятно, в марте 2023-го и в апреле 2024-го. Так, украинцы, которые достигли возраста 65 лет и выполнили требования по стажу, по закону должны получать пенсию в размере не менее 40% минималки.

с 1 января минимальная пенсия увеличится – с 2 680 до 2 840 грн;

с 1 апреля минимальная пенсия для них увеличится – 3 200 грн.

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Прожиточный минимум (минимальная пенсия) увеличится с 2093 до 2361 грн. Максимальная пенсия в 10 раз выше минимальной. А вот размер "осовременивания" на данный момент не известен. Министр соцполитики Оксана Жолнович отметила, что самое значительное повышение будет для тех, кто получил пенсию давно. Оно может не коснуться тех, кто получил выплату не более трех лет назад.

Дело в том, что чем давнее назначена пенсия, тем больше она устарела в связи с ростом средней зарплаты по стране. Благодаря осовремениванию размер выплат планируют выровнять. Используют бальную систему. Каждый месяц стажа будут сравнивать со средней зарплатой по стране и давать балл. От суммы баллов будет зависеть размер повышения пенсия.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, у кого пенсия в 2024-м увеличится сразу почти на 3 тыс. грн. Речь идет об украинцах, которые и так получают практически максимальную выплату.

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