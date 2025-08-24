Украинцам подсовывают фальшивые гривни: какие купюры самые опасные

В Украине зафиксирован рост количества поддельных гривен. По итогам 2024 года на 1 млн настоящих купюр приходилось около 5,1 фальшивых, тогда как в 2023-м этот показатель составлял лишь 2,1. При этом основная часть подделок приходилась на купюры старого образца – выпущенные до 2015 года. А больше всего мошенники подделывали банкноту номиналом 500 грн – она составила 78% всех выявленных фальшивок.

Об этом сообщили в Нацбанке. Там отметили, что также часто фальшивомонетчики "рисовали" купюры 200 грн – на нее пришлось 18% подделок.

А вот остальные банкноты не пользовались такой популярностью. Так, фальшивки 1, 5, 10, 20, 50, 100, 1 000 грн вместе составили лишь 4% подделок.

"Уровень подделки банкнот национальной валюты по результатам 2024 года испытал умеренный рост по сравнению с чрезвычайно низкими показателями 2022–2023 годов. И приблизился к значениям 2021 года, предшествующим полномасштабному вторжению", – говорится в сообщении.

Есть ли опасность для Украины

Впрочем, заверили в НБУ, ситуация остается контролируемой. И не представляет угрозы для экономики страны.

Там объяснили: увеличение уровня подделки банкнот гривни в 2024 году является умеренным. А произошло оно из-за роста активности злоумышленников – в связи с их:

Адаптацией к реалиям военного положения.

Желанием проверить эффективность банковской и правоохранительной систем в противодействии таким случаям.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк ввел в оборот модифицированную купюру в 20 грн. От обычной ее отличает размещенный в правой верхней части оборотной стороны лозунг: "Слава Украине! Героям слава!". При этом специально обменивать старые купюры на новые украинцам не нужно – модифицированные двадцатки будут постепенно вытеснять из оборота "обычные".

