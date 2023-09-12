Украинцам пересчитают пенсии: названы новые размеры выплат

В Украине в 2024-м пересчитают пенсии украинцев в связи повышением прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Также возможна традиционная индексация выплат в марте, однако окончательное решение еще не принято.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Как повысят минимальные пенсии в Украине:

в 2024-м – с 2093 до 2361 грн;

в 2025-м – до 2573 грн;

в 2026-м – до 2774 грн.

Вместе с ростом минимальной пенсии из-за повышения прожиточного минимума также увеличится гарантированная выплата для украинских пенсионеров, которые выполнили требования по стажу и достигли 65-летия. По закону они должны получать не меньше:

2 680 грн – в 2023-м;

2 840 грн – с января по июль 2024-го;

3 200 грн – с июля 2024-го по январь 2025-го;

3 348 грн – в 2025-м;

3 582 грн – в 2026-м.

В то же время повышение пенсий в марте (на половину от уровня прошлогодней инфляции и 50% от среднего за три года роста зарплат) остается под вопросом. В Кабмине говорят, что из-за полномасштабной войны все еще сохраняются проблемы с бюджетом страны. И индексацию проведут в том случае, если на это будут бюджетные возможности.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как происходит арест банковских счетов украинцев. Новые правила вступили в силу 6 мая.

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