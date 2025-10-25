Украинцам пересчитают пенсии: какими будут новые размеры

В Украине минимальную пенсию в 2026 году повысят на 9,9% – с 2361 грн до 2595 грн, говорится в проекте Бюджета, который разработал Кабмин. Но наиболее существенное увеличение – мартовская индексация пенсий.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Наиболее существенный перерасчет ожидается в марте – это традиционная ежегодная индексация пенсий. Размер этого расчета станет известен только в феврале, ведь он зависит от статистических показателей за текущий год. Напомним, в рамках индексации рассчитанный по формуле размер пенсии (без надбавок) увеличивают на определенный процент.

Этот процент – 50% от суммы среднего за три года роста зарплат и прошлогодней инфляции. Если инфляция в этом году будет на уровне 9,6%, а темпы роста зарплат в 2025-м сохранятся на уровне 2024-го, то пенсии могут повысить примерно на 15,4%.

Это повышение будет значительно меньше, чем кумулятивный уровень инфляции за последние несколько лет (в 2025-м минимальную пенсию не повышали). При обсуждении проекта бюджета на 2026 год традиционно регистрируют многочисленные правки.

Какие пенсии получают украинцы

В Украине с июня по октябрь средняя пенсия увеличилась всего на 26,6 грн и составила 6 436,79 грн. Традиционно самая высокая средняя пенсия – в Киеве (8848,19), а наименьшая – в Тернопольской области (4996,69 грн).

Об этом говорится в обновленных данных Пенсионного фонда. Средняя пенсия судьи в отставке (пожизненное денежное содержание) составляет 109 898,29 грн. По состоянию на июнь – 109 311,80 грн. Поэтому пока средняя пенсия по стране увеличилась на 26,6 грн, пенсии судей в среднем выросли на 586,49 грн. Если же учитывать только тех пенсионеров, которые вышли на пенсию по возрасту (без учета пенсий за выслугу лет), то средняя выплата с июня выросла на 15,37 грн до 6 118,51 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 увеличат с 32 до 33 лет. А в 63 – вместо 22 необходимо иметь 23 года стажа.

