Украинцам пересчитают пенсии как только они выполнят это требование: сколько будут платить

Украинцы, достигшие возраста 65 лет, имеют право на доплату к пенсии. Такая доплата устанавливается в случае, если пенсионер выполнил норму по стажу, а размер его пенсии меньше 40% от минимальной заработной платы.

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Об этом говорится в публикации ПФУ. Право на такой перерасчет имеют неработающие пенсионеры:

достигшие 65 лет;

получают пенсию, назначенную в соответствии с Законом Украины №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а именно: по возрасту, по инвалидности, в случае потери кормильца, по выслуге лет;

при наличии страхового стажа у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет;

в случае если размер пенсии по возрасту с учетом доплаты до прожиточного минимума не превышает 40% минимальной заработной платы, определенной Законом "О государственном бюджете Украины".

Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.

В 2024 году дважды произошло повышение пенсионных выплат для лиц, достигших 65 летнего возраста. С 1 января 2024 года минимальная заработная плата составляла 7100,00 грн, соответственно минимальный размер пенсии по возрасту для указанной категории лиц с 01 января 2024 года составил 2 840,00 грн (7 100,00 грн х 40%).

С 1 апреля 2024 года минимальная заработная плата составляет 8000,00 грн - минимальный размер пенсии по возрасту для указанной категории лиц с 1 апреля 2024 года составляет 3 200 грн (8 000,00 грн х 40%).

Однако фактическая сумма пенсионной выплаты для лиц, достигших возраста 65 лет, с учетом доплаты определенной постановлением Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2025 года №209 "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительные меры по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2025 году", с 1 марта 2025 года составляет 3758,00 грн.

Пенсии лицам, достигшим 65 лет, пересчитываются в автоматическом режиме, без личного обращения граждан.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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