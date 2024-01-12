Украинцам перечислили зарплаты, а условия работы кардинально изменились: что происходит на рынке труда

В Украине ситуация на рынке труда в прошлом году кардинально изменилась. Зарплаты повысили, количество вакансий выросло в разы. При этом рабочих критически не хватает. Эксперт заявляют: сложившуюся ситуацию можно называть структурной безработицей, для преодоления которой понадобится длительное время. О том, что следует знать о ситуации на рынке труда, читайте в материале OBOZ.UA.

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Как перечислили зарплаты и что изменилось на рынке труда

За прошлый год рынок труда практически полностью восстановился за количеством размещенных вакансий. Например, в декабре 2023-го на сайте work.ua было 53 544 вакансии (новых за неделю), а в декабре 2021-го, до полномасштабной войны – 61 776. В то же время количество резюме два года назад было на уровне 110 341, а в прошлом месяца – всего 83 915.

То есть количество вакансий сократилось всего на 8 232, а вот количество резюме упало аж на 26 426! Результат такой статистики: работа есть, но рабочие места остаются вакантными. Как результат сформировать штаты предприятий полностью не удается, это замедляет бизнес-процессы, а как результат – и восстановление всей украинской экономики.

Такая тенденция заставляет работодателей пересматривать размер заработной платы. Во-первых, это позволяет переманить работников в конкурентов, во-вторых, это привлекает тех, кто уже ищет работу. Проблема остается актуальной: рабочих рук недостаточно.

Конкуренцию работодателям составили военные. Помимо обязательной мобилизации также работает рекрутинг. Thelobbyx.com, Work.ua, Robota.ua, Olx.ua бесплатно размещают вакансии подразделов Сил безопасности и обороны. С конца прошлого года разместили 1847 вакансий и получили по 9 отзывов на каждую. Если в случае мобилизации украинцы не могут выбирать, где будут служить, то с рекрутингом появляется возможность трудоустраиваться сразу в выбранное место. За все время подобного рекрутинга было 17 500 отзывов. Понятно, что далеко не все из них станут военными.

"Количество отзывов растет на всех площадках еженедельно. Так же растет количество вакансий от военных частей, которых становится все больше. Прогнозирую, что в последующие месяцы у нас будет ощутимая положительная динамика – речь идет о тысячах привлеченных людей", – цитирует заместитель Министра обороны Украины Наталию Калмыкову. пресс-служба ведомства.

В вакансиях военных заработные платы достигают 120 тыс. грн, а среди требований – пригодность к военной службе по состоянию здоровья. Гражданские работодатели на январь 2024-го в среднем предлагают украинцам зарплату в размере 17 817 грн. Аналитики rabota.uaвыяснили: у 20,2% компаний кроме зарплаты предлагают бонусы и премии. Около 14,21% – бесплатное обучение, 9,61% – обещают регулярно повышать зарплату.

Среди популярных вакансий по-прежнему остаются предложения для продавцов. Кроме того, легко найти работу работникам склада, водителям. Если же говорить о перспективных направлениях, которые будут востребованы в течение следующих лет, аналитики обращают внимание на такие специальности: инженер, врач, реабилитолог, психолог, строитель, военный.

На рынке труда – структурная безработица. Работодатели не могут найти сотрудников, а сотрудники – работу

"Только что взяли на работу и оформили водителя, сразу в военкомат и нет у нас сейчас водителя. Сейчас мужчины на официальную работу не хотят, потому что боятся мобилизации", – рассказывает OBOZ.UA владелец небольшого предприятия в Вишневом Киевской области. Самая большая проблема: найти квалифицированного рабочего, имеющего опыт работы с техникой, оборудованием. Дефицит кадров наблюдается практически с лета прошлого года.

Вместе с тем, тысячи украинцев остаются без работы, а официальный уровень безработицы по итогам прошлого года составляет почти 19%. Эта ситуация называется структурной безработицей: когда вакансии не отвечают интересам безработных.

"У нас структурная безработица проявилась еще полтора года назад. Переехало большое количество переселенцев. Они потеряли свою работу и в городах пребывания начали искать такую же работу, а это уже невозможно. Например, женщина, которая в Днепропетровской области работала на производственной линии на каком-то предприятии , в Тернопольской области соответствующую работу найти вряд ли сможет", – рассказывает OBOZ.UA операционная директор GRC.UA Наталья Слинько.

Сейчас, по словам эксперта, трудно найти того работника, который уже имеет опыт и необходимые навыки. И речь идет как о сварщиках, слесарях, столярах, так и о маркетологах, финансистах и других специалистах с высшим образованием, имеющих опыт работы.

Есть проблемы и с тем, чтобы найти разработчика IT. Сейчас спрос на них достиг уровня полномасштабной войны, однако предложение снизилось фактически на треть. Структурная безработица выровняется, уверена Наталья Слинько, но для этого должно пройти время. С одной стороны, работодатели должны адаптироваться к реалии на рынке труда и принимать на работу рабочих без опыта работы, устраивать обучение во время производственного процесса. В то время как безработные должны решиться на изменение сферы деятельности, не ожидая возобновления их предприятия или возвращения на территорию, с которой они вынужденно переселились.