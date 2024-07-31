Украинцам массово подсовывают фальшивки: три места, где нужно быть особенно осторожным

В Украине в 2024 году произошло значительное увеличение количества фальшивых банкнот. В первую очередь их распространяют через площадки для объявлений, рассчитываясь за проезд в общественном транспорте, а также на стихийных рынках.

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OBOZ.UA изучил десятки материалов десятков судебных дел по статье 199 УКУ (изготовление, хранение, сбыт поддельных денег). Чаще всего задерживают украинцев, которые пытаются сбыть купленные фальшивки. Для этого они покупают технику на OLX, товары на стихийных рынках, в небольших магазинах.

К примеру, как говорится в материалах дела 11-кп/807/425/24, в Запорожье и области двое ранее судимых мужчин собственными силами смогли распространить фальшивые гривни и в своем, и в соседнем городах. Среди каналов распространения:

объявления в OLX. Знакомый фальшивомонетчик, который без разрешения взял у них фальшивые деньги, приобрел за них копировальную технику "Эпсон" L800 и сканер "Эпсон" V330. Объявление о продаже техники он увидел на OLX;

общественный транспорт. У водителей нет возможности тщательно разглядеть купюры, деньги в маршрутках и автобусах принимают во время движения. Потому через общественный транспорт могут легко распространять фальшивые гривни;

У водителей нет возможности тщательно разглядеть купюры, деньги в маршрутках и автобусах принимают во время движения. Потому через общественный транспорт могут легко распространять фальшивые гривни; стихийная торговля и маленькие магазины. Преступники также использовали фальшивки для покупки продуктов, одежды в небольших магазинах и стихийных местах торговли. К примеру, в одном из магазинов за фальшивые гривни приобрели "одну бутылку водки "Гриндей" 0,5 л, твердый сыр и колбасу "Московская".

Мошенники используют купюры двух номиналов: 500 и 200 грн. Это подтверждает и статистика НБУ, и ассортимент онлайн-магазинов. Купюры попадают в публичный транспорт, в киоски, магазины, на рынки. При попытке легализовать деньги чаще всего и попадаются фальшивомонетчики.

И хотя мошенники заявляют, что их банкноты принимают даже в терминалах, на самом деле современное оборудование украинских банков легко распознает, где настоящие средства. Более того, требования к качеству купюр настолько высоки, что терминалы иногда отказываются принимать даже настоящие гривни.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине часть долларов банки и обменники вправе не принимать для обмена. Вместо этого такую валюту примут на инкассо (то есть отправят в иностранный банк для обмена) с уплатой комиссии. Размер комиссии составляет около 15-30% от номинала.

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