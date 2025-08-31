Украинцам будут задерживать пенсии и зарплаты? Гетманцев рассказал, чего ожидать

Пенсии и зарплаты в Украине выплачиваются вовремя, задержек нет, но повышение части социальных стандартов в 2025 году заморожено из-за бюджетных ограничений. Отмечается, что деньги на увеличение выплат можно найти через детенизацию экономики и вывод средств из тени.

Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в комментарии СМИ. По его словам, с 2022 года в Украине не было никаких задержек с выплатами пенсий и зарплат. Все социальные обязательства выполняются регулярно и вовремя, включая индексацию пенсий.

"Да, в 2025 году заморожены отдельные социальные стандарты, но это не касается пенсий. Они продолжают индексироваться. Моя позиция в том, что эти стандарты надо разморозить и пересчитать людям, увеличив социальные выплаты", – подчеркнул Гетманцев.

Он подчеркнул, что пока нет оснований для задержек, правительство и парламент прилагают усилия для сохранения стабильности публичных финансов даже в условиях войны. Хотя пенсии продолжают индексироваться, часть социальных стандартов остается замороженной, это вызывает критику среди экспертов, ведь фактический прожиточный минимум не соответствует современным реалиям.

Например, официальная потребительская корзина рассчитана по нормам 90-х годов и содержит абсурдные показатели. В частности, демисезонная куртка для подростка "на три года" или плавки "на пять лет". Такая система искусственно занижает реальные потребности украинцев и делает прожиточный минимум нереалистичным.

Гетманцев также обратил внимание на огромное неравенство в пенсионном обеспечении. Если минимальная пенсия составляет около 2,3 тыс. грн, средняя – 6,4 тыс. грн, то максимальная у некоторых категорий превышает 390 тыс. грн. Это означает, что разница между наименьшей и наибольшей пенсией достигает 165 раз, что является несправедливым и требует немедленного пересмотра.

По его мнению, в первую очередь следует отвязать зарплаты судей, прокуроров и других должностных лиц от прожиточного минимума, поскольку это искажает систему. Одним из ключевых путей финансирования социальных программ Гетманцев называет детенизацию экономики.

По его оценкам, ежегодно около 900 млрд грн находятся в тени, тогда как на всю социальную сферу тратится примерно 420 млрд грн. Вывод этих средств из тени позволит не только сбалансировать бюджет, но и повысить социальные стандарты, сделав их более справедливыми для граждан. По мнению Гетманцева, необходимо:

пересмотреть методику расчета прожиточного минимума;

приблизить его к реальным потребностям людей;

объединить минимальную зарплату, минимальную пенсию и прожиточный минимум в единую логическую систему.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине фактический (рассчитанный по актуальным ценам) размер прожиточного минимума для взрослого в июне 2025-го составлял 11 464,27 грн (после налогообложения – 8421,94 грн). Все взрослые, кто получает меньше, находятся за чертой бедности.

