Кто в Украине находится за чертой бедности: названа точная сумма, которая необходима на каждого члена семьи

В Украине фактический (рассчитанный по актуальным ценам) размер прожиточного минимума для взрослого в июне 2025-го составлял 11464,27 грн (после налогообложения – 8421,94 грн). Все взрослые, кто получает меньше, находятся за чертой бедности.

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Почему этим данным можно доверять? Фактический размер прожиточного минимума опубликовала Федерация профсоюзов. Эти цифры рассчитали в Минсоце (само министерство перестало публиковать эти данные).

Как определить "черту бедности"

Один из методов определения черты бедности – расчет фактического прожиточного минимума;

минимум на взрослого – 8421,94 грн ("чистыми", после налогообложения);

("чистыми", после налогообложения); прожиточный минимум на пенсионера – 7091,82 грн;

на ребенка до 6 лет – 7522,7 грн;

на ребенка от 6 до 18 лет – 9495,58 грн .

Таким образом, двое взрослых с одним ребенком в возрасте до 6 лет должны как минимум тратить ежемесячно 24 364,7 грн. И это без учета расходов на аренду жилья. Все, кто зарабатывает меньше, находится за чертой бедности.

Семья Черта бедности (грн в месяц) Один взрослый 8421,94 грн Двое взрослых 16 843,8 грн Семья с ребенком до 6 лет 24 366,5 Семья с двумя детьми (до 6 и старше 6 лет) 33 862 грн Семья с тремя детьми (двое - старше 6 лет) 43 357,6

На самом деле прожиточного минимума ни на что не хватит

В продуктовую корзину входит минимальный набор товаров и услуг. Например, в корзине предусмотрена одна демисезонная куртка для пенсионера аж на 8 лет, для работника – на 5 лет. Одних плавок работнику должно хватить на четыре года, пенсионеру – на 10.

Подростку предусматривается на 3 года одна зимняя куртка и на 3 года одна куртка демисезонная. Женщине предусматриваются 2 костюма или 2 платья на 7 лет. То есть на самом деле корзина не соответствует реальным потребностям.

Украинцы с минимальной зарплатой и даже средней пенсией находятся за чертой бедности.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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