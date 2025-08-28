Украинцам будут давать "меченые" выплаты на детей: что известно и какие суммы

В Украине программа еЯсла позволит родителям детей от одного до трех лет получать компенсацию на оплату няни, ассистента или дошкольного учреждения на уровне минимальной или двойной минимальной зарплаты. Запуск инициативы планируют с 1 января следующего года, выплаты будут осуществляться через Дію.

Об этом рассказал министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин."Средства имеют целевое назначение, так сказать, меченые средства", – отметил он.

Отсутствие доступных яслей и частных услуг ухода часто заставляет одного из родителей оставаться дома, что сказывается на доходах и занятости. Программа еЯсли должна снять это препятствие, компенсируя расходы на уход и создавая спрос на услуги для детей от одного до трех лет.

Как будет работать компенсация

Право на возмещение будет иметь один из родителей или другой законный представитель, который ухаживал за ребенком и вышел на работу или начал предпринимательскую деятельность. Компенсация будет предоставляться с месяца после достижения ребенком одного года и будет действовать до трех лет. Оплатить можно будет:

услуги учреждений дошкольного образования (государственных или частных);

услуги других юридических лиц или физических лиц-предпринимателей в сфере дошкольного образования;

работу няни или персонального ассистента, в частности для детей с инвалидностью.

"Мы хотим стимулировать не только возвращение родителей на работу, но и развитие рынка услуг по уходу. Если нет яслей, можно оплатить няню. Так мы создаем спрос и даем сигнал бизнесу и общинам развивать эти услуги", – отметил Улютин.

Какая сумма выплат

Порядок и детали будет прописывать Кабинет Министров, но уже известно, что компенсация будет ориентироваться на размер минимальной заработной платы. Если уход будет осуществляться для ребенка с инвалидностью, выплата может составлять двойную "минималку". Это средства с целевым назначением, которые можно будет использовать только для оплаты услуг ухода.

Суммы выплат планируются едиными по всей стране. Министр пояснил, что даже в меньших городах и селах услуги для детей такого возраста часто дорогие или вообще отсутствуют, поэтому меньшие выплаты не стимулировали бы развитие рынка.

Когда заработает программа

Законопроект уже принят в первом чтении. Если Верховная Рада поддержит его в целом, Минсоцполитики готово запустить программу с 1 января следующего года. Выплаты планируют осуществлять через Дію – удобный цифровой инструмент, который позволит быстро оформить помощь и получить деньги на специальную карту.

По расчетам министерства, потенциально программой воспользуются более 100 тысяч детей, которые сейчас посещают дошкольные учреждения. Финансирование уже обсуждается с Министерством финансов, и правительство убеждено, что ресурсы на это будут. Государство рассчитывает, что создание спроса на услуги ухода будет стимулировать и частный сектор, и общины развивать инфраструктуру для детей младшего возраста.

